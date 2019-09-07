Карпюк: Хочется прожить остаток жизни с максимальной пользой для Украины

Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк хочет прожить дальнейшую жизнь «с максимальной пользой и эффектом для Украины».

Источник: комментарий Карпюка журналистам по прибытии в аэропорт «Борисполь»

Прямая речь: Поскольку мне не так много осталось, я много жизни прожил, то хочется прожить с максимальной пользой и эффектом для Украины.

О современной политике: Хочу разобраться в ситуации, в том, что происходит в Украине. Я очень отстал в информационном плане от Украины.

Я всем писал, что сейчас происходит смена поколений в украинской власти. Это конфликт отцов и детей, здесь нужно терпение и любовь.

...Мне адвокат отправил фото со съезда ядра партии «Голос» ... и там аналитика, за июнь, 5 партий, которые должны пройти. Когда я открыл фото этой молодежи, я просто просиял от счастья.

О самом тяжелом воспоминании в плену: Во Владикавказе... кого-то выводят, начинают закрывать ему голову кульком и скрежет скотча, человека вывозят на пытки. А потом его привозят в соседнюю камеру, а звукоизоляция там очень паршивая, его привязывают наручниками, ставят на колени, и этот крик мента: «На колени! Не спать!». А этот несчастный стонет, просит: «Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня надо. Дайте мне поспать просто». Это самое страшное, я это не забуду никогда.

...4 ночи вывозили меня. Подключали электрический ток... но когда сам переносишь - это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими – это гораздо сложнее.

О Станиславе Клихе: Он в очень тяжелом психологическом состоянии. Будьте с ним осторожны, он очень агрессивен.

То, что я перенес – это одно дело. А если бы вы увидели, что происходит со Станиславом, когда у него все колени, локти просто счесаны. По сравнению с тем, что он пережил, меня, можно сказать, даже не пытали.

Что было ранее: В субботу состоялся обмен удерживаемых Украиной и Россией граждан в формате «35 на 35». Список переданных Украине граждан читайте здесь, России - здесь.

В Украину в рамках обмена прибыли 35 украинцев, среди которых политзаключенные Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клых, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Олексей Сизанович, а также захваченные Россией у Керченского пролива моряки.

Впоследствии стало известно, что по прибытии в больницу "Феофания" Клых находится в реанимации.

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