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Денисова: Россия удерживает еще 110 граждан Украины

Суббота, 7 сентября 2019, 19:35

Россия удерживает на своей территории и в аннексированном Крыму еще 110 граждан Украины.

Источник: уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщает "Радио Свобода".

Детали: "Освободим всех ... В наших списках - это 110 человек в России и оккупированном ею Крыму», - заявила Денисова.

В свою очередь министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что работа над освобождением всех удерживаемых в России Украинские продолжается.

"Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки и другие наши наконец с нами. Но не все. Продолжаем работу, как это сложно. Результат того стоит - возвращены друзья", сообщил он в Твиттере.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики незаконно удерживают 227 украинцев.

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Напомним,

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: пленныеРосcия
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