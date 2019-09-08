Порошенко прокомментировал обмен: Я причастен к освобождению тысяч

Источник: Facebook-страница пятого президента Петра Порошенко

Комментируя обмен заключенными между Украиной и Россией, экс-президент Петр Порошенко заявил, что он «причастен к освобождению тысяч наших соотечественников».

Прямая речь: "Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает.

Детали: Он утверждает, что обмен "35 на 35" стал возможным благодаря решению Международного морского трибунала, принятого весной этого года, которое "приперло Путина к стене".

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Напомним:

7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

Что было ранее: