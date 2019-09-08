Порошенко прокомментировал обмен: Я причастен к освобождению тысяч

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Воскресенье, 8 сентября 2019, 03:37

Источник: Facebook-страница пятого президента Петра Порошенко

Комментируя обмен заключенными между Украиной и Россией, экс-президент Петр Порошенко заявил, что он «причастен к освобождению тысяч наших соотечественников».

Прямая речь: "Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает.

Детали: Он утверждает, что обмен "35 на 35" стал возможным благодаря решению Международного морского трибунала, принятого весной этого года, которое "приперло Путина к стене".

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Напомним:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Что было ранее:

  • 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 

Украинская правда

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Темы: Порошенко политзаключенные пленные моряки Путин


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