Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко прокомментировал обмен: Я причастен к освобождению тысяч

Воскресенье, 8 сентября 2019, 03:37
Порошенко прокомментировал обмен: Я причастен к освобождению тысяч

Источник: Facebook-страница пятого президента Петра Порошенко

Комментируя обмен заключенными между Украиной и Россией, экс-президент Петр Порошенко заявил, что он «причастен к освобождению тысяч наших соотечественников».

Прямая речь: "Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает.

Детали: Он утверждает, что обмен "35 на 35" стал возможным благодаря решению Международного морского трибунала, принятого весной этого года, которое "приперло Путина к стене".

Читайте также: 

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Напомним:

  • 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
  • В свою очередь Украина также выдала России 35 человек. 

Что было ранее:

  • 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 

Украинская правда
Темы: ПорошенкополитзаключенныепленныеморякиПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
Все новости...
Реклама: