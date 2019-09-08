Порошенко прокомментировал обмен: Я причастен к освобождению тысяч
Воскресенье, 8 сентября 2019, 03:37
Источник: Facebook-страница пятого президента Петра Порошенко
Комментируя обмен заключенными между Украиной и Россией, экс-президент Петр Порошенко заявил, что он «причастен к освобождению тысяч наших соотечественников».
Прямая речь: "Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает.
Детали: Он утверждает, что обмен "35 на 35" стал возможным благодаря решению Международного морского трибунала, принятого весной этого года, которое "приперло Путина к стене".
Читайте также:
Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля
Напомним:
- 7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.
- В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.
Что было ранее:
- 25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ.
Украинская правда