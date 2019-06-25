РФ отказывается выполнять решение трибунала и отпускать украинских моряков

6034 просмотра
Вторник, 25 июня 2019, 17:20

В Кремле заявляют, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву.

Об этом сказал 25 июня, в день, когда истекает срок выполнения приказа трибунала России отпустить пленных моряков, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Данный случай не является подсудным для этой судебной инстанции. В этом заключается позиция РФ, вы это знаете", – цитируют Пескова "РИА Новости".

"Конечно, полномочия суда просто не распространяются на эту ситуацию", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли игнорироваться позиция суда.

Он также заявил, что позиция России "была весьма однозначно изложена в этом суде нашими представителями".

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский отметил, что очень хочет увидеть, как сторонники возвращения российской делегации в ПАСЕ будут отстаивать и требовать другого возвращения - возвращения пленных украинских моряков.

"Напоминаю, что именно сегодня, 25 июня, истекает срок выполнения соответствующего приказа Международного трибунала по морскому праву. С нетерпением ждем, как задекларированные положения относительно верховенства права будут воплощены в реальной жизни", - подчеркнул президент.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: моряки Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Саммит ЕС призвал РФ отпустить украинских моряков и вернуть корабли 21 июня 2019, 08:57
Климкин: Для РФ украинские моряки - разменная монета 19 июня 2019, 00:05
У Украины есть план, как заставить РФ выполнить решение Международного трибунала 15 июня 2019, 14:39
Все новости
Главные новости
Над мэром Одессы навис долгий срок за решеткой: прокуроры просят 12 лет
Зеленский назначил Богдана и Ко в ОПУ
СБУ провела спецоперацию по захвату одиозного бизнесмена
Суд Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США
Все новости
социум

Как пожаловаться на врача

Фото

Выбрали самую отвратительную собаку мира

еда

Суперфуды: киноа, чиа и годжи. Не миф ли их полезность?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів