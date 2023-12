Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков

Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия.

Об этом говорится в решении трибунала, объявленном в субботу в Гамбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ключевые положения документа зачитал председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

Today’s #ITCLOS order sends a strong message to Russia that the detention of the three naval vessels and the 24 servicemen on board is a blatant violation of the sovereign immunity enjoyed by warships under #UNCLOS and general international law #ITLOSCase26 #FreeUkrainianSailors pic.twitter.com/OK7JEMxbyA