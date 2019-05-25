Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков

Суббота, 25 мая 2019, 13:49
Трибунал ООН обязал Россию отпустить захваченных моряков

Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия.

Об этом говорится в решении трибунала, объявленном в субботу в Гамбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ключевые положения документа зачитал председатель трибунала, судья Пак Чжин Хён.

Среди прочего, суд обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и позволить им возвращение в Украину.

"Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину", - заявил председатель трибунала.

За такое решение проголосовали 19 судей, против - один, российский судья Колодкин.

В то же время, трибунал сообщил, что не будет требовать от России остановить уголовные слушания по событиям 25 ноября, которые проходят сейчас в Москве.

Необходимо заметить, что официальный представитель РФ отсутствовал на слушании; российская сторона отказалась также предоставлять свои материалы для слушания, однако по конвенционный правом ООН все равно остается обязана выполнять решения. При отсутствии представителя РФ суд использовал официальную позицию России относительно событий вблизи Керченского пролива.

 "Нам известно, что Россия имеет другое видение событий, имевших место 25 ноября 2018", - заявил председатель трибунала.

В частности, суд заявил, что не нашел подтверждений русской версии о провокационном военную операцию Украине. "Секретное вторжение украинских моряков, на котором настаивает Россия, кажется трибунала очень маловероятной", - говорится в решении.

Также суд согласился с тем, что Украина исчерпала все возможности договориться с РФ об освобождении моряков без обращения в суд.

Читайте также:

Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и захват украинских кораблей

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • "Суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Последние новости
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный рейс поезда "Львов-Рахов" в пиковый день перевозок
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
Все новости...
Реклама: