Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной граждан

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Понедельник, 9 сентября 2019, 13:45
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Источник: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российское издание ТАСС

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что это не прерогатива президента встречать удерживаемых другой страной лиц в аэропорту.

Прямая речь Пескова: "В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд либо неприезд в аэропорт".

Детали: Пескова спросили, почему 7 сентября в день обмена между Украиной и Россией Путин, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, не явился в аэропорт встречать участников обмена.

Что было раньше: 7 сентября у трапа украинского самолета в Борисполе собрались родные политзаключенных, президент Владимир Зеленский встречал каждого из 35-ти пленников России и жал им руку. Также на встречу украинцев приехали украинские журналисты, руководители офиса президента, омбудсмен Людмила Денисова, генпрокурор Руслан Рябошапка, министр МВД Арсен Аваков и другие.

В российском аэропорту на удерживаемых ждали только журналисты телеканала "Россия-1".

Напомним:

  • 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Список тех, кто вернулся в Украину - здесь, список тех, кого выдали России - здесь.
  • После возвращения в Украину освобожденных моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве для обследования и лечения, других освобожденных украинцев - в больницу "Феофания".

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

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Темы: Путин Росcия Украина Зеленский политзаключенные


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