Кернес передумал отменять прайд, будет поддерживать
Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша равенства ХаркивПрайд.
Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".
На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".
Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.
В то же время соорганизатор прайда Анна Шарыгина сообщила, что организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игоря Терехова.
"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что против нас не подавать иска, и городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.
Предыстория:
- 2 сентября Кернес заявил, что обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.
- Мероприятия первого харьковского прайда запланированы с 9 по 15 сентября. Тема прайда: "Харьков для всех. Безопасность для всех".
- 31 августа во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019" по три человека составили административные протоколы за мелкое хулиганство.