Кернес передумал отменять прайд, будет поддерживать

Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша равенства ХаркивПрайд.

Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".

На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".

Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.

В то же время соорганизатор прайда Анна Шарыгина сообщила, что организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игоря Терехова.

"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что против нас не подавать иска, и городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.

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