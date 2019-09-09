Кернес передумал отменять прайд, будет поддерживать

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Понедельник, 9 сентября 2019, 15:51

Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение марша равенства ХаркивПрайд.

Об этом в понедельник заявил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, сообщает издание "МедиаПорт".

На вопрос, почему в мэрии передумали, Кернес сказал: "Почему? Потому что мы видим, что это такое мероприятие, которому нужно обеспечить безопасность. Мы не можем ограничивать их, запретить".

Он также подтвердил, что горсовет всячески будет способствовать проведению марша равенства.

В то же время соорганизатор прайда Анна Шарыгина сообщила, что организаторов мероприятия пригласили к первому заместителю мэра Игоря Терехова.

"Нас позвали в кабинет первого заместителя городского головы, и он сообщил, что против нас не подавать иска, и городская власть будет способствовать обеспечению правопорядка во время мероприятия", - сказала Шарыгина.

Предыстория:

  • 2 сентября Кернес заявил, что обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.
  • Мероприятия первого харьковского прайда запланированы с 9 по 15 сентября. Тема прайда: "Харьков для всех. Безопасность для всех".
  • 31 августа во время шествия участников акции "Одесса-Прайд 2019" по три человека составили административные протоколы за мелкое хулиганство.

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Темы: Кернес права человека


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