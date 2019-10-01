Суд снова отказался взять под стражу Вилкула и Колесникова

Днепровский апелляционный суд отказался взять под стражу бывших народных депутатов Украины от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которых суд первой инстанции отпустил на поруки.

Источник: Радио Свобода

Прямая речь представителя прокуратуры: "Я считаю, что решение суда первой инстанции является незаконным, прошу его отменить и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с денежным залогом в размере нанесенного ущерба - не менее 17 млн гривен".

Детали: 1 октября в Днепровском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб прокуратуры области на решение Октябрьского райсуда города, который избрал меры для двух бывших народных депутатов Украины от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Прокуратура в своей апелляции настаивала на содержании обоих под стражей.

В то же время сам Вилкул на заседании во вторник назвал дело против себя "сфальсифицированным".

Что этому предшествовало: 16 сентября суд отпустил экс-нардепов под поручительство действующего нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области, члена комитета Рады по вопросам правовой политики Дмитрия Шпенова.

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