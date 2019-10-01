Суд снова отказался взять под стражу Вилкула и Колесникова
Днепровский апелляционный суд отказался взять под стражу бывших народных депутатов Украины от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которых суд первой инстанции отпустил на поруки.
Источник: Радио Свобода
Прямая речь представителя прокуратуры: "Я считаю, что решение суда первой инстанции является незаконным, прошу его отменить и избрать меру пресечения в виде содержания под стражей с денежным залогом в размере нанесенного ущерба - не менее 17 млн гривен".
Детали: 1 октября в Днепровском апелляционном суде состоялось рассмотрение апелляционных жалоб прокуратуры области на решение Октябрьского райсуда города, который избрал меры для двух бывших народных депутатов Украины от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.
Прокуратура в своей апелляции настаивала на содержании обоих под стражей.
В то же время сам Вилкул на заседании во вторник назвал дело против себя "сфальсифицированным".
Что этому предшествовало: 16 сентября суд отпустил экс-нардепов под поручительство действующего нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области, члена комитета Рады по вопросам правовой политики Дмитрия Шпенова.
Предыстория:
- 6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вилкулу и Колесникову Генпрокуратура объявила подозрения и в отношении них начала процедуру розыска.
- ГПУ подозревает экс-главу Днепропетровской областной госадминистрации (вероятно Вилкула) и бывшего главу Агентства госимущества (вероятно Колесникова) в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).
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