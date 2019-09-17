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Вилкула и Колесникова взял на поруки действующий нардеп

Вторник, 17 сентября 2019, 16:26

Экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура объявила о подозрении, отпустили на поруки нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровщины Дмитрия Шпенова.

Источник: судья-спикер Октябрьского суда Днепра Сергей Мельниченко.

Прямая речь Мельниченко: "На поруки их взял народный депутат 9 созыва Шпенов Дмитрий Юрьевич. Он присутствовал в заседании".

О том, были ли в розыске подозреваемые: "Объясняю, насколько мне известно из решения относительно Колесникова и Вилкула: как правило, когда прокурор обращается в суд об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, то он всегда сообщает, находится лицо в розыске, или не находится. Из этого решения не усматривается, чтобы или Вилкул или Колесников были в розыске".

Детали: Он уточнил, что два заседания по избранию меры пресечения Колесникову и Вилкулу проходили около 16-17 часов 16 сентября, они были открытыми.

По словам Мельниченко, оба подозреваемых присутствовали на заседании со своими адвокатами.

Украинская правда обратилась по комментарии к Шпенову, однако его помощник Евгений ответил, что не может связать с нардепом, потому что "он сегодня находится в округе, а там плохая связь" и посоветовал позвонить ему в среду.

Шпенов был нардепом 8 созыва от "Оппоблока". Он был председателем подкомитета по вопросам гражданского и административного законодательства Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Сейчас Шпенов – член комитета Рады по вопросам правовой политики.

Что было раньше: Октябрьский суд Днепра вечером 16 сентября отпустил на поруки экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура объявила о подозрении и в отношении которых начала процедуру розыска.

Предыстория: 

  • Что было раньше: 6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-нардепам Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили подозрения и начали процедуру розыска.
  • На сайте ГПУ было размещено сообщение об объявлении подозрения бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации (народному депутату восьмого созыва) за совершение в 2011-2012 годах уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) без указания фамилии.
  • Александр Вилкул занимал должность председателя Днепропетровской ОГА с марта 2010 по декабрь 2012 года.
  • В другом сообщении на сайте ГПУ вероятно речь идет о Дмитрие Колесникове.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ВилкулсудОппозиционный блок
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