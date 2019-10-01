СМИ РФ сообщают, что Кучма подписал "формулу Штайнмайера". У Зеленского готовят брифинг
Российские СМИ сообщают о том, что украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины.
Источник: российский ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске.
Дословно: "Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки".
Детали: "Украинская правда" пытается получить подтверждение этой информации с украинской стороны. Телефон пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы на данный момент не отвечает.
В то же время Офис президента анонсировал срочный брифинг без указания темы встречи с прессой.
На вопрос "Украинской правды", действительно ли в Минске подписали "формулу Штайнмайера", в ОПГ ответили лишь, что в 19 той будет брифинг президента. Других подробностей не предоставили.
У вівторок, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського.— Офіс Президента (@APUkraine) October 1, 2019
Місце проведення: прес-центр Офісу Президента, вул. Банкова, 11.
Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua