Российские СМИ сообщают о том, что украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске.

Дословно: "Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки".

Детали: "Украинская правда" пытается получить подтверждение этой информации с украинской стороны. Телефон пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы на данный момент не отвечает.

В то же время Офис президента анонсировал срочный брифинг без указания темы встречи с прессой.

На вопрос "Украинской правды", действительно ли в Минске подписали "формулу Штайнмайера", в ОПГ ответили лишь, что в 19 той будет брифинг президента. Других подробностей не предоставили.

У вівторок, 1 жовтня, о 19:00 відбудеться брифінг Президента України Володимира Зеленського.



Місце проведення: прес-центр Офісу Президента, вул. Банкова, 11.



Вхід за паспортами та редакційними посвідченнями. — Офіс Президента (@APUkraine) October 1, 2019

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