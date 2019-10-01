Российские СМИ сообщают о том, что украинская делегация подписала во вторник "формулу Штайнмайера" на очередном заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

Источник: российский ТАСС со ссылкой на источники, близкие к переговорам в Минске.

Дословно: "Леонид Кучма, представляющий на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованным ранее советниками глав "нормандской четверки".

Детали: "Украинская правда" пытается получить подтверждение этой информации с украинской стороны. Телефон пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы на данный момент не отвечает.

В то же время Офис президента анонсировал срочный брифинг без указания темы встречи с прессой.

На вопрос "Украинской правды", действительно ли в Минске подписали "формулу Штайнмайера", в ОПГ ответили лишь, что в 19 той будет брифинг президента. Других подробностей не предоставили.