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Штайнмайер: Путин лично виноват в превращении европейского порядка безопасности в пепел

"Европейская правда"Пятница, 28 октября 2022, 14:22
Франк-Вальтер Штайнмайер, Getty Images

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер возложил на президента РФ Владимира Путина личную ответственность за развязывание крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны и разрушение европейского порядка безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в своей программной речи во дворце Бельвю.

"24 февраля Путин не просто нарушил правила и закончил партию. Он бросил саму шахматную доску на пол!" - заявил Штайнмайер.

Он подчеркнул, что жестокая агрессивная война России в Украине превратила в пепел европейский порядок безопасности.

"В своей имперской одержимости российский президент нарушил международное право, осуществил захват земель, поставил под сомнение границы. Российская атака - это нападение на все уроки, которые мир вынес из двух мировых войн", - заявил президент Германии.

По его словам, 24 февраля стало эпохальным сдвигом.

"Путин командует захватнической армией, а украинцы защищают свою страну, которую они строили с момента обретения независимости тридцать лет назад. Агрессивная война России разрушила горбачевскую мечту об "общем европейском доме". Это атака на право, на принципы отказа от насилия и нерушимости границ. Это атака на все, что мы, немцы, также отстаиваем. Тот, кто пожимает плечами и спрашивает: "Какое отношение эта война имеет к нам, немцам, имеет к войне?", не имеет ни чувства ответственности, ни чувства истории. Мы, немцы, не можем преобладать в Европе с таким отношением - это неправильно!" - заявил Штайнмайер.

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Именно поэтому, по его словам, Германия поддерживает Украину и будет поддерживать столько, сколько потребуется.

"Это включает военную поддержку - ваш президент рассказал мне, насколько спасительными являются немецкие системы противовоздушной обороны. Это включает финансовую и политическую поддержку. И это включает остро необходимую поддержку для быстрого восстановления после подлых нападений России на энергоснабжение, отопление, горячую воду, на все формы жизненно важной инфраструктуры с приближением зимы", - сказал он.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Корюковку на Черниговщине был вынужден отправиться в бомбоубежище из-за воздушной тревоги. 

Темы: формула ШтайнмайераГерманияУкраинаПутин
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