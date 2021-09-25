Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор

В января 2020 года незаконное прослушивание тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука могли организовать люди, приближенные к одному из олигархов.

Источник: бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Укринформ

Прямая речь: "Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые причастны или могли быть причастны.

В том числе эти люди были близки к одному из олигархов. Прошло почти два года, и общество до сих пор не услышало фамилии тех людей или того олигарха".

Детали: Шустер уточнил, знает ли он фамилию этого олигарха.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", - ответил экс-генпрокурор.

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