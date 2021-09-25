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Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор

Суббота, 25 сентября 2021, 09:29
Гончарука могли прослушивать люди, приближенные к олигарху – экс-генпрокурор
фото НБУ

В января 2020 года незаконное прослушивание тогдашнего премьер-министра Алексея Гончарука могли организовать люди, приближенные к одному из олигархов.

Источник: бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире "Свободы слова Савика Шустера", передает Укринформ

Прямая речь: "Мы все забыли о деле о прослушивании премьер-министра в воюющей стране. Еще тогда, когда я был генеральным прокурором, мы уже установили круг лиц, которые причастны или могли быть причастны.

В том числе эти люди были близки к одному из олигархов. Прошло почти два года, и общество до сих пор не услышало фамилии тех людей или того олигарха".

Детали: Шустер уточнил, знает ли он фамилию этого олигарха.

"Я знаю фамилию, но я не хотел бы открывать или нарушать тайну досудебного расследования", - ответил экс-генпрокурор.

Предыстория:

  • 15 января 2020 года в сети появились аудиозаписи, где якобы премьер Гончарук признается, что он "полный профан в экономике". Также слышно, как голос, похожий на премьера, говорит, что у Зеленского "примитивное понимание экономических процессов" и ему надо объяснять их.
  • Позже Зеленский дал поручение правоохранительным органам за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка.
  • 5 февраля стало известно об обысках в помещении студии Александра Дубинского на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве. Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о незаконном прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука. Обыски также проводились в УДО и в помещениях Кабмина.
  • По данным УП, президент Владимир Зеленский сказал депутатам "Слуга народа", что ему точно известно, что запись разговоров премьер-министра Алексея Гончарука монтировали на компьютерах журналистов телеканала "1+1".

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Темы: ГончарукРябошапка
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