Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

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Четверг, 12 декабря 2019, 11:24

Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Источник: заседание парламента 12 декабря

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "320 за. Решение принято. Закон принят в целом". 

Детали: Против поддержания проекта закона № 2569 О внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" проголосовала фракция "Голоса".

 

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на создание "дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН".

Законопроект вносит изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – в частности меняет срок действия закона – с 2019 на 2020 год.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Что было раньше: 11 декабря профильный комитет Рады рекомендовал парламенту включить в повестку дня на 12 декабря принять законопроект, продлевающий действие закона об "особом статусе" Донбасса еще на год.

Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что необходимость продления действия закона обусловлена ​​решением, принятым на нормандской встрече.

При этом, представители фракций "Голос" Роман Лозинский и "Батькивщины" Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.

Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. Полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Предыстория:

  • В конце 2019 года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, который вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. 4 октября 2018 года Верховная Рада его продлила еще на год.
  • Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
  • 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе.
  • В то же время, в тексте коммюнике по результатам Нормандской встречи в Париже 9 декабря, указано, что "стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей –как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
  • 10 декабря народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Рада законодательство Донбасс Слуга народа


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