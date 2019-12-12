Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса
Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статусе Донбасса.
Источник: заседание парламента 12 декабря
Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "320 за. Решение принято. Закон принят в целом".
Детали: Против поддержания проекта закона № 2569 О внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" проголосовала фракция "Голоса".
Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на создание "дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН".
Законопроект вносит изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – в частности меняет срок действия закона – с 2019 на 2020 год.
Закон вступит в силу со дня его опубликования.
Что было раньше: 11 декабря профильный комитет Рады рекомендовал парламенту включить в повестку дня на 12 декабря принять законопроект, продлевающий действие закона об "особом статусе" Донбасса еще на год.
Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что необходимость продления действия закона обусловлена решением, принятым на нормандской встрече.
При этом, представители фракций "Голос" Роман Лозинский и "Батькивщины" Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.
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Предыстория:
- В конце 2019 года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, который вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. 4 октября 2018 года Верховная Рада его продлила еще на год.
- Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- 3 октября президент Владимир Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе.
- В то же время, в тексте коммюнике по результатам Нормандской встречи в Париже 9 декабря, указано, что "стороны заинтересованы в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей –как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
- 10 декабря народные депутаты "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, который должен продлить действие закона об особом статусе Донбасса на один год.