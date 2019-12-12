Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статусе Донбасса.

Источник: заседание парламента 12 декабря

Прямая речь спикера Рады Дмитрия Разумкова: "320 за. Решение принято. Закон принят в целом".

Детали: Против поддержания проекта закона № 2569 О внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" проголосовала фракция "Голоса".

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на создание "дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН".

Законопроект вносит изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" – в частности меняет срок действия закона – с 2019 на 2020 год.

Закон вступит в силу со дня его опубликования.

Что было раньше: 11 декабря профильный комитет Рады рекомендовал парламенту включить в повестку дня на 12 декабря принять законопроект, продлевающий действие закона об "особом статусе" Донбасса еще на год.

Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что необходимость продления действия закона обусловлена ​​решением, принятым на нормандской встрече.

При этом, представители фракций "Голос" Роман Лозинский и "Батькивщины" Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.

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