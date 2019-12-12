Рада взялась за продление "особого статуса" Донбасса

Верховная Рада рассматривает проект закона о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с изменением даты действия на 2020 год.

Источник: заседание парламента

Детали: Законопроект №2569 внесли 10 декабря депутаты фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко. 11 декабря комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал продление еще на год действия закона о порядке самоуправления в ОРДЛО.

12 декабря депутаты приступили к рассмотрению этого проекта закона после получасовых консультаций.

Нардепы согласились рассмотреть законопроект №2569 в четверг по процедуре ad hoc и по сокращенной процедуре.

Александр Корниенко – от авторов закона, и от комитета – сказал, что "замена отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год, до 31 декабря 2020 года включительно, продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и создаст дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и устава Организации объединенных наций".

Бывший президент Петр Порошенко сказал, что у фракции "Европейская солидарность" есть все основания не поддерживать этот законопроект, но как государственники они проголосуют за него, потому что Владимир Путин "мечтает об отклонении этого закона", а он дает дипломатам возможность продолжать свою работу по сохранению проукраинской коалиции.

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