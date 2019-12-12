Рада взялась за продление "особого статуса" Донбасса
Верховная Рада рассматривает проект закона о внесении изменения в статью 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" с изменением даты действия на 2020 год.
Источник: заседание парламента
Детали: Законопроект №2569 внесли 10 декабря депутаты фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко. 11 декабря комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал продление еще на год действия закона о порядке самоуправления в ОРДЛО.
12 декабря депутаты приступили к рассмотрению этого проекта закона после получасовых консультаций.
Нардепы согласились рассмотреть законопроект №2569 в четверг по процедуре ad hoc и по сокращенной процедуре.
Александр Корниенко – от авторов закона, и от комитета – сказал, что "замена отметки года с 2019 на 2020 позволит еще на один год, до 31 декабря 2020 года включительно, продлить возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и создаст дополнительные временные возможности для реализации законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и устава Организации объединенных наций".
Бывший президент Петр Порошенко сказал, что у фракции "Европейская солидарность" есть все основания не поддерживать этот законопроект, но как государственники они проголосуют за него, потому что Владимир Путин "мечтает об отклонении этого закона", а он дает дипломатам возможность продолжать свою работу по сохранению проукраинской коалиции.
Предыстория:
- В конце года прекращает действие закон Украины об особом статусе Донбасса, принятый 16 сентября 2014 года сроком на 3 года и дважды продленный на год (в народе его назвали законом об особом статусе ОРДЛО).
- 18 января 2018 года парламент принял закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (в народе известный как закон о реинтеграции Донбасса).
- 8 февраля 2019 года тогдашний президент Петр Порошенко утвердил границы и перечень районов, городов, поселков и сел, частей территорий, временно оккупированных в Донецкой и Луганской областях
- 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера": после выборов на оккупированных территориях вступит в силу новый закон о статусе Донбасса.
- 3 октября Зеленский заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса. 10 октября он заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.
- Также Зеленский говорил, что каким будет закон об особом статусе оккупированных территорий Донбасса, будет понятно только после обсуждения с "нормандской четверкой" и обществом.
- Президент РФ Владимир Путин заявлял, что если будет принято что-то, что не согласуют с "ЛНР" и "ДНР", тогда мирные переговоры зайдут в тупик.
- Российская делегация в ТКГ призывала украинскую сторону продлить на 2020 год действие закона об особом статусе Донбасса.
- 9 декабря в Париже состоялись переговоры лидеров "нормандского формата" – Украины, России, Германии и Франции – относительно урегулирования ситуации на востоке Украины. По его результатам стороны подписали коммюнике. Среди договоренностей – продолжение разведения сил и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.
- Стороны выразили заинтересованность в достижении договоренностей в рамках "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам "особого порядка местного самоуправления (особого статуса) отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года – с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе".
- Согласно октябрьскому опросу Центра Разумкова, 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" ОРДЛО.