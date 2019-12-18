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Зеленский подписал продление особого статуса Донбасса на год

Среда, 18 декабря 2019, 14:55
Зеленский подписал продление особого статуса Донбасса на год

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, которым продлевается на 1 год действие закона об особом статуcе Донбасса.

Источник: карта законопроекту на сайте Рады

Детали: В карточке указано, что 18 декабря проект возвращено с подписью от президента.

Предыстория: 12 декабря Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статуc Донбасса.

11 декабря профильный комитет ВР рекомендовал парламенту включить в повестку дня на 12 декабря и принять законопроект, продлевающий действие закона о "особый статус" Донбасса еще на год.

Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что необходимость продления действия закона обусловлена ​​решением, принятым на нормандской встречи.

При этом, представители фракций "Голос" Роман Лозинский и "Батькивщины" Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.

Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. полный текст

Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже

Украинская правда

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Темы: ДонбассЗеленскийособый статус Донбасса
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