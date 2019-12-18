Зеленский подписал продление особого статуса Донбасса на год
Президент Владимир Зеленский подписал законопроект, которым продлевается на 1 год действие закона об особом статуcе Донбасса.
Источник: карта законопроекту на сайте Рады
Детали: В карточке указано, что 18 декабря проект возвращено с подписью от президента.
Предыстория: 12 декабря Верховная Рада продлила на 1 год действие закона об особом статуc Донбасса.
11 декабря профильный комитет ВР рекомендовал парламенту включить в повестку дня на 12 декабря и принять законопроект, продлевающий действие закона о "особый статус" Донбасса еще на год.
Глава фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что необходимость продления действия закона обусловлена решением, принятым на нормандской встречи.
При этом, представители фракций "Голос" Роман Лозинский и "Батькивщины" Елена Шкрум, которые входят в комитет, заявили, что их фракции не будут голосовать за данный законопроект.
Узнать больше: Офис президента опубликовал коммюнике парижского саммита. полный текст
Первая нормандская: как и в чем Зеленский победил Путина на саммите в Париже