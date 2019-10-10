ООС: боевики совершили 24 обстрелов, один раненый
Четверг, 10 октября 2019, 07:14
9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.
Источник: Facebook-страница командования ООС
Детали: Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие: артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм и гранатометы различных систем, стрелковое оружие.
Кроме того, вооруженные формирования обстреляли участок разведения сил в районе Золотого.
Обстрелы велись вблизи Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Майорска, Авдеевки и других населенных пунктов.
Напоминаем:
- 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда