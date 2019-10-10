ООС: боевики совершили 24 обстрелов, один раненый

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Четверг, 10 октября 2019, 07:14

9 октября боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранение.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Противник использовал запрещенное Минскими соглашениями оружие: артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм и гранатометы различных систем, стрелковое оружие.

Кроме того, вооруженные формирования обстреляли участок разведения сил в районе Золотого.

Обстрелы велись вблизи Красногоровки, Песков, Лебединского, Водяного, Пищевика, Новотроицкого, Николаевки, Павлополя, Новогнатовки, Майорска, Авдеевки и других населенных пунктов.

Напоминаем:

  • 8 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС война


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