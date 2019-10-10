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Баканов попросил терпения у международного сообщества

Четверг, 10 октября 2019, 09:01

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов встретился с послами и руководством дипломатических миссий стран "Большой семерки", руководителями Представительства ЕС в Украине, Представительства НАТО в Украине и Консультативной Миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины (КМЕС).

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Во время встреч 9 октября Баканов представил концепцию, лежащую в основе программы реформирования СБУ, и рассказал об изменениях, которые планируют достичь с ее воплощением.

Также он проинформировал о новом законе "О Службе безопасности Украины", который вскоре передадут на рассмотрение в Верховную Раду, и том, как он улучшит ситуацию.

Прямая речь Баканова: "Раньше большинство украинцев чувствовали, что государственные органы работают только в интересах богатых и влиятельных кругов, поэтому большая часть общества чувствовала себя недостаточно защищенным и отвергнутой. Именно это мы хотим изменить ... Устаревшая система СБУ не соответствует современной украинской демократии, которую строит президент Украины".

По мнению Баканова, четко определенные задачи и компетенция, демилитаризация подразделений, а также усиленный общественный контроль станут началом программы реформ и позволят ее запустить еще до принятия нового закона.

Он назвал это первым этапом к внедрению новой "гибкой структуры", что приведет к сокращению личного состава и улучшению условий работы в СБУ.

Дословно СБУ: "Баканов попросил у международного сообщества терпения, ведь сложные реформы не осуществляют быстро, а также поддержки для украинской спецслужбы на ее пути к статусу надежного партнера в системе международной безопасности".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУБаканов
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