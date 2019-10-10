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Зеленский рассказал, что глава оборонного комитета чуть не умер

Четверг, 10 октября 2019, 11:57

Президент Владимир Зеленский сообщил, что председатель комитета нацбезопасности нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич сейчас находится в больнице из-за инфаркта.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудкорте 10 октября

Между журналистом и Зеленским состоялась перепалка. В частности, журналист сказал Зеленскому, что муж одноклассницы президента и давний знакомый Зеленского Завитневич не ходит на заседания Рады и заседание комитета.

Журналист: Вопрос о кадровой политике новой власти. Я не буду вспоминать о члене антинаркотической ассоциации, и о муже главного бухгалтера "95 квартале" и стремительном карьерном успехе в главном управлении разведки сразу после выборов...

Зеленский: Очень круто, когда журналист говорит, я не буду вспоминать и вспоминает.

Журналист: О главе оборонного комитета и депутата от "Слуги народа" - это муж вашей одноклассницы. Я думаю, вы знаете. Дело в том, что он не ходит на заседания Рады - это официальная статистика и не ходит на заседания комитета. Не считаете ли...

Зеленский: Давайте я Вам отвечу.

Журналист: Я задам вопрос и потом уже.

Зеленский: Да, а вы говорите.

Журналист: Нет-нет, вопроса еще не было.

Зеленский: А зачем эта информация?

Журналист: Это для вопроса.

Зеленский: Нет. Так давайте я вам сейчас ... Можно?

Журналист: Нет, я завершу. Хорошо?

Зеленский: Не позволяете мне?

Журналист: Нет.

Зеленский: Ааа ну, извините. Диалога не получилось.

Журналист: Не считаете ли, что не всегда нужно идти по принципу "я доверяю, я знаю человека", а все-таки оценивать профессиональные качества человека. Не угрожают ли эти назначения и избрания национальной безопасности Украины.

Зеленский: Можно отвечать, нельзя?

Журналист: Еще одно уточнение. Будет ли ваша команда менять зеленый тариф, если да, то каким образом?

Зеленский: Во-первых, ни одного заседания комитета Александр Завитневич, которого я знал еще того, как он стал мужем девушки с которой я учился, которая является доктором психологических наук, которую я не видел много лет из-за того что она уехала из Кривого Рога и закончила институт международных отношений, кстати, я бы очень хотел, чтобы и она со мной работала, но Александра я знал отдельно. Они познакомились в университете. Он военный, он закончил военное училище. Он профессиональный человек. Мы, действительно, знакомы много лет. Я действительно ему доверяю. Он не пропустил ни одного заседания...

Журналист: Но это неправда.

Зеленский: Можно я отвечу? А теперь вы поедете в больницу, где он едва не умер, потому что у него случился инфаркт, после этого он пропустил все заседания. Поэтому, когда я вам говорю, как человек с человеком: "Можно я вам отвечу?", А вы говорите: "Нет". Дослушайте.

Журналист: Извините, я не знал.

Президент потом добавил, что Завитневич в тяжелом состоянии, но очень хочет вернуть к работе. Когда журналист спросил, почему он не сложит мандат чтобы полностью заняться здоровьем, Зеленский сказал, что Завитневич уже совсем скоро вернется в ВР.

Завитневич - директор ООО "Смелянский Литейный Завод". Он муж одноклассницы президента Владимира Зеленского.

За пост главы оборонного комитета в новой Раде шла борьба. Партия "Европейская солидарность" предлагала на должность свою кандидатуру командующего десантно-штурмовых войск ВСУ Михаила Забродского, но ведомство возглавил Завиткевич.

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский анонсировал так называемый пресс-марафон для журналистов, который состоится 10 октября в новом фудмаркете Kyiv Food Market в центре Киева.
  • Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней. 
  • Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента. 

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Алена Мазуренко, УП
Темы: ЗеленскийСлуга народаВерховная Рада
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