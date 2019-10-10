Президент о переговорах с Россией: это не должна быть игра в покер

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Четверг, 10 октября 2019, 12:15

Президент Владимир Зеленский говорит, что не озвучивает детали своей стратегии по переговорам с государством-агрессором, чтобы иметь преимущества.

Источник: встреча Зеленского с журналистами на фудмаркете 10 октября

Прямая речь: "Я приеду, как я должен говорить с Россией? Вы хотите, чтобы это была игра в покер и они знают мои карты? Мы сидим за столом, я должен готовиться.. У меня должна быть какая-то стратегия? Или вы хотите, чтобы все знали, где у нас войска, когда мы идем, где мы отводим? Мне нужны преимущества, а полная коммуникация и полностью рассказать все наши планы, это не преимущества, это проигрыш".

Детали: Президент признал, что уровень коммуникации с недовольными слоями общества слабый. В то же время Зеленский заявил, что встречался с противниками разведения войск в Петровском и Золотом, чтобы прояснить некоторые моменты.

Предыстория:

  • Три фракции Верховной Рады заявили, что ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Зеленский отказался отчитываться перед парламентом.
  • Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко назвал требование части фракций к Зеленского безосновательным.
  • По словам нардепа "Слуги народа", отдав на выборах преимущество Зеленскому "народ Украины поручил ему реализовывать свою программу". Яременко считает, президент "имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров, а обнародование этой тактики и стратегии не всегда полезно".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Зеленский Росcия


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