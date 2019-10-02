Зеленский отказался говорить о "формуле Штайнмайера" с трибуны Рады

3666 просмотров
Среда, 2 октября 2019, 12:02

На встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракциях

Детали: Источники УП рассказывают, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

Прямая речь собеседника УП: "Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий".

Дополнительно: В то же время главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался: сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил накануне и "все объяснил".

Знать большеФормула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Предыстория:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
  • Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции". Они пришли на Банковую.
  • Также участники митинга против имплементации "формулы Штайнмаера" собрались на Майдане Независимости. Ночью 2 октября они разошлись, но заявили, что планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане. 
  • Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера" президентом Владимиром Зеленским.
  • Они выдвигали требования созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского, или собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие.
  • Также с критикой заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный и экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: формула Штайнмайера Зеленский Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Главари боевиков назвали "формулу Штайнмайера" шансом – СМИ РФ 2 октября 2019, 11:45
"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: Это требование России для переговоров в Европе 2 октября 2019, 11:33
Порошенко: Россия стремится сделать из оккупированного Донбасса аналог Приднестровья 2 октября 2019, 11:18
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" о формуле Штайнмайера: Это требование России для переговоров в Европе
РосСМИ опубликовали подписи всех сторон под "формулой Штайнмайера"
Зеленский встретился с председателями фракций
Злоумышленник при задержании ранил двух КОРДовцев: его убили
Все новости
путешествия

Как поехать в Антарктиду и еще и получать 25 тыс гривен в месяц

тест

Что вы знаете о глобальном потеплении?

здоровье

Что не так с молочными продуктами, которые мы употребляем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів