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Зеленский отказался говорить о "формуле Штайнмайера" с трибуны Рады

Среда, 2 октября 2019, 12:02
Зеленский отказался говорить о формуле Штайнмайера с трибуны Рады
Дмитрий Ларин, УП

На встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракциях

Детали: Источники УП рассказывают, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

Прямая речь собеседника УП: "Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий".

Дополнительно: В то же время главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался: сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил накануне и "все объяснил".

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Предыстория:

  • 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам в оккупированном Донбассе и объяснил, почему не следует ее бояться.
  • Теперь, по его словам, "формула Штайнмайера" должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе Донбасса.
  • Сразу после брифинга Зеленского националисты заявили о государственной измене и "бессрочной акции против капитуляции". Они пришли на Банковую.
  • Также участники митинга против имплементации "формулы Штайнмаера" собрались на Майдане Независимости. Ночью 2 октября они разошлись, но заявили, что планируют 2 октября собраться под стенами Верховной Рады и на Майдане. 
  • Фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" раскритиковали согласование текста так называемой "формулы Штайнмайера" президентом Владимиром Зеленским.
  • Они выдвигали требования созвать закрытое заседание парламента с участием Зеленского, или собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие.
  • Также с критикой заявления Зеленского выступили экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный и экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Украинская правда

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Темы: формула ШтайнмайераЗеленскийВерховная Рада
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