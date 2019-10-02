Зеленский отказался говорить о "формуле Штайнмайера" с трибуны Рады

На встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой "формулы Штайнмайера" речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Источник: собеседники "Украинской правды" во фракциях

Детали: Источники УП рассказывают, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, "что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться".

Прямая речь собеседника УП: "Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий".

Дополнительно: В то же время главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался: сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил накануне и "все объяснил".

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