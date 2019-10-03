"Слуга народа": президент сам решает, когда отчитываться перед Радой

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко считает безосновательным требование части фракций к президенту Владимиру Зеленскому отчитаться о своей деятельности перед Верховной Радой.

Источник: пост Яременко в Facebook

Прямая речь: "Хочу ответить своим коллегам из фракций "Голос" и "Европейская солидарность", которые требуют или отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины как вести эти переговоры...

Я не иронизирую, но не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции".

Детали: Яременко объясняет свою логику законодательством: "отчеты" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент.

По словам нардепа "Слуги народа", отдав на выборах преимущество Зеленскому "народ Украины поручил ему реализовывать свою программу". Яременко считает, что президент "имеет полное право выбирать тактику и стратегию ведения переговоров, а обнародование этой тактики и стратегии не всегда полезно". Тем более Зеленский, мол, "публично обозначил "красные линии".

Прямая речь: "На самом деле под аккомпанемент протестов, которые через собственные СМИ они и раздувают, кажется кое-кто в Верховной Раде просто пытается неконституционным способом взять на себя президентские полномочия...

... не будет ли лучше дать президенту и миру шанс – не нагнетать, не выдвигать безосновательные с правовой, политической и правовой позиций требования, а готовиться к работе?".

Что предшествовало: Три фракции Верховной Рады заявили, что ждут от президента Владимира Зеленского личного прояснения в парламенте своей позиции относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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