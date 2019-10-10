Бюджет 2020: Пограничники жалуются на недостаточное финансирование
Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что финансирование Государственной пограничной службы Украины в 2020 году на уровне бюджета 2019 года ставит ведомство на грань выживания.
Источник: Интерфакс-Украина
Прямая речь Дейнеко: "10,8 млрд грн (финансирование Госпогранслужбы – ред.) недостаточно. Я просил, я умолял, я кричал, но на данный момент ситуация не решена. Сегодня состоится заседание СНБО по поводу распределения бюджета следующего года, и если он останется на уровне бюджета этого года - это катастрофа, это даже не бюджет выживания, а уничтожения фактически… Не может пограничник, который принимает участие в обеспечении национальной безопасности государства, финансироваться по остаточному принципу".
Детали: По словам главы Госпогранслужбы, минимальная потребность пограничников в финансировании составляет 16,153 млрд грн.
Дейнеко добавил, что если будет меньше, то ведомство потеряет подготовленных людей, которые уйдут со службы.
Он уточнил, что военнослужащие Госпогранслужбы получают меньшее денежное обеспечение, чем другие силовики. В частности, в зоне ООС пограничник, который служит на первой линии, получает на 7 тыс. грн меньше, чем его коллега из Вооруженных сил.
Дейнеко уточнил, что минимальная зарплата для пограничника составляет 9,5 тыс. грн.
Кроме того, по его словам, Госпогранслужба недофинансирована по линии топливных материалов.
Прямая речь: "Минимальная потребность службы в топливных материалов составляет 1 млрд грн в год, а Госпогранслужба получает 300 млн грн, то за счет чего я могу дать еще 700 млн?".
Напомним:
- Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрдгрн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн. Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн. Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривен.
- В данном Бюджете на Администрацию Государственной пограничной службы предусмотрены расходы в размере 10 млрд 848 млн 314,5 тыс. грн. В бюджете на 2019 год была заложена сумма в 10 млрд 806 млн 309,4 тыс. грн.
- По словам премьер-министра Алексея Гончарука, в бюджете страны на 2020 год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны.
- Документ должен быть доработан до 2 ноября.
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