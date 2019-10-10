Бюджет 2020: Пограничники жалуются на недостаточное финансирование

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко заявил, что финансирование Государственной пограничной службы Украины в 2020 году на уровне бюджета 2019 года ставит ведомство на грань выживания.

Источник: Интерфакс-Украина

Прямая речь Дейнеко: "10,8 млрд грн (финансирование Госпогранслужбы – ред.) недостаточно. Я просил, я умолял, я кричал, но на данный момент ситуация не решена. Сегодня состоится заседание СНБО по поводу распределения бюджета следующего года, и если он останется на уровне бюджета этого года - это катастрофа, это даже не бюджет выживания, а уничтожения фактически… Не может пограничник, который принимает участие в обеспечении национальной безопасности государства, финансироваться по остаточному принципу".

Детали: По словам главы Госпогранслужбы, минимальная потребность пограничников в финансировании составляет 16,153 млрд грн.

Дейнеко добавил, что если будет меньше, то ведомство потеряет подготовленных людей, которые уйдут со службы.

Он уточнил, что военнослужащие Госпогранслужбы получают меньшее денежное обеспечение, чем другие силовики. В частности, в зоне ООС пограничник, который служит на первой линии, получает на 7 тыс. грн меньше, чем его коллега из Вооруженных сил.

Дейнеко уточнил, что минимальная зарплата для пограничника составляет 9,5 тыс. грн.

Кроме того, по его словам, Госпогранслужба недофинансирована по линии топливных материалов.

Прямая речь: "Минимальная потребность службы в топливных материалов составляет 1 млрд грн в год, а Госпогранслужба получает 300 млн грн, то за счет чего я могу дать еще 700 млн?".

Напомним: