В 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 – Гончарук

В бюджете страны на 2020 год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, "Интерфакс-Украина"

Дословно Гончарук: "В публичной плоскости обсуждается "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены".

Детали: Маркарова объяснила, что в бюджете на следующий год планируют заложить на безопасность и оборону - 245,8 млрд гривен - 5,4% от ВВП.

Министр добавила, что 136 млрд (3% ВВП) пойдут непосредственно Министерству обороны. Маркарова уточнила, что это позиция президента, которую услышало правительство.

Отметим, что в бюджет-2019 года на национальную безопасность и оборону выделили 209,5 млрд грн.

Напомним: