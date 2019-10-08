В 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 – Гончарук

В бюджете страны на 2020 год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны.

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, "Интерфакс-Украина"

Дословно Гончарук: "В публичной плоскости обсуждается "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены".

Напомним: