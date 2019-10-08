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В 2020 году на безопасность и оборону потратят больше чем в 2019 – Гончарук

Вторник, 8 октября 2019, 16:42

В бюджете страны на 2020 год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны. 

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой, "Интерфакс-Украина"

Дословно Гончарук: "В публичной плоскости обсуждается "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены".

Детали: Маркарова объяснила, что в бюджете на следующий год планируют заложить на безопасность и оборону - 245,8 млрд гривен - 5,4% от ВВП.

Министр добавила, что 136 млрд (3% ВВП) пойдут непосредственно Министерству обороны. Маркарова уточнила, что это позиция президента, которую услышало правительство.

Отметим, что в бюджет-2019 года на национальную безопасность и оборону выделили 209,5 млрд грн.

Напомним:

  • Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда – 962,7 млрдгрн. Расходы - в сумме 1170 млрд грн. Средний курс доллара заложен на уровне 28,2 грн. Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривен.
  • По словам Гончарука, документ должен быть доработан до 2 ноября.

Алена Мазуренко, УП
Темы: ГончарукМинобороныбюджетденьгигосбюджет
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