Зеленский о сайте "Миротворец": Закрыть не могу, ошибки надо исправлять

Президент Владимир Зеленский не знает, кто руководит сайтом "Миротворец", который публикует информацию о людях, которых считает сепаратистами или врагами Украины.

Источник: ответ президента во время встречи с журналистами Антонине Белоглазовой, которая задала вопрос от блогера Анатолия Шария

Детали: Вопрос звучал так: когда закроют сайт "Миротворец" и почему вдохновитель сайта Антон Геращенко сейчас находится "в орбите новой власти".

Зеленский отметил: "Однажды даже мою жену написали на сайте "Миротворец", а затем сняли. Я не помню, был я там или нет. Я уже забыл. Не было меня. Пока не было".

Ответ президента: "Я как президент не могу открывать или закрывать сайты. Если там была моя жена – вы же понимаете мое отношение? Но вы же должны понимать: если там нарушено законодательство – как было с некоторыми сайтами по терроризму – тогда ок, готов включаться. Но если я начну включаться в любые сайты – это не очень правильно.

Я не знаю, кто сейчас является владельцем сайта "Миротворец". Я уверен, что это не Антон Геращенко. Мы можем проверить. Я когда-то его спрашивал, являешься ли ты собственником, но он сказал: "Мы когда-то работали, но я вышел".

У нас была история со "Сватами", с моей женой. Нечестная история – с моей женой на 100% нечестная.

Мы все-таки должны стараться быть демократической страной. Ошибки свои сайт "Миротворец" должен исправлять. Если они занимаются другим делом... Я как президент не могу говорить закрыть сайт. Что бы там ни было".

На замечание, что на сайте "Миротворец" размещены личные данные людей, Зеленский ответил: "Каких людей, каких невиновных – сложно говорить".

Президент добавил: "С Вами или с господином Шарием через Вас готов посвятить определенное время и обсудить...

Мне кажется, что мы в целом должны будем как-то встретиться и поговорить отдельно о свободе слова, о средствах массовой информации и о сайтах. Потому что все у нас свободны, но все должны быть честными и защищать украинский интерес".

Он уточнил, что с представителями СМИ должна быть отдельная встреча по свободе слова.

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