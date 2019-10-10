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Зеленский о кандидате в мэры Одессы: Андросов, может, подумаешь-таки?

Четверг, 10 октября 2019, 18:03

Президент Владимир Зеленский хотел бы видеть городским главой Одессы Александра Андросова и предлагает одесситам уговаривать его баллотироваться.

Источник: так называемый "пресс-марафон" главы государства на Фудмаркете в Киеве

Детали: Президента спросили, есть ли у его партии кандидатура на должность одесского городского главы. Зеленский рассмеялся: "Папки даже такой нет".

Ответ президента: "Честно скажу, мне очень нравится Андросов, но он не хочет совсем в политику. Он нормальный, честный, интеллектуальный, он – лицо Одессы, он из Одессы. Очень нравится. Кстати, обращаясь... Андросов, может, подумаешь все же?".

Зеленский отметил: "Это даже не губернатор. Губернатор – он занимается областью, он следит, он от президента, он должен знать... А мэр – особенно такого города, как Одесса. У нас много таких городов, непростых: и туристический, и портовый, и сложный, и со своим шикарным колоритом, и с историей, и с талантливыми людьми.

Там должен быть человек, который одессит и которого все уважают, мне так кажется... Должен быть такой человек, который сможет – при всем уважении к области ... Просто есть такие города, как Харьков или как Одесса, от настроения и спокойствия которых зависит все в области. Лицо таких городов должно быть, которое все уважают. Надо найти такого человека.

Я вам сказал честно об Андросове. Пусть сейчас люди в Одессе ходят к нему и говорят: "Иди в мэры, президент тебя поддерживает". Я уверен, что и люди поддержат".

Александр Андросов
Александр Андросов
24 канал

Детали: Александр Андросов был официальным представителем команды Владимира Зеленского в Одессе во время президентских выборов.

Александр Андросов (1977 г.р.) – телеведущий, продюсер, ведущий телепрограммы "Что? Где? Когда?", соорганизатор чемпионата мира по скоростному поеданию вареников.

Андросов является основателем и одним из руководителей компаний в сфере теле- и радиовещания "Афина+", "Студия Игра-Украина", "Игра-Украина" и в сфере торговли "Магмас". Также Александр является соучредителей клуба "Эрудит" имени Виктора Мороховского.

Предыстория:

  • Городским главой Одессы сейчас является Геннадий Труханов, к которому общественность имеет немало претензий. Националисты требовали отстранения Труханова.
  • Против мэра также был открыт ряд производств.
  • 9 июля 2019 года Малиновский райсуд Одессы признал Геннадия Труханова и других фигурантов его дела невиновными в завладении бюджетными средствами.

Алена Рощенко, УП

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Темы: ОдессаЗеленскийвиборы
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