В Офисе президента изымут документы по Иловайской трагедии
Четверг, 10 октября 2019, 18:24
Главная военная прокуратура генпрокуратуры изымет в Офисе президента документы, касающиеся обстоятельств проведения антитеррористической операции у Иловайска в 2014 году.
Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры
Дословно: "Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятия в Офисе президента документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска".
Напомним:
- В конце августа 2014 года российские военные окружили украинских бойцов под Иловайском, украинским частям выдвинули требования выхода из кольца, но 29 августа россияне расстреляли колонны украинских военных из тяжелого вооружения.
- В "иловайском котле" погибли по меньшей мере 366 человек, еще 158 считаются пропавшими без вести.
- Глава временной следственной комиссии по расследованию Иловайской трагедии Андрей Сенченко заявлял, что количество украинских бойцов, погибших в "котле" в 2014 году, могло составлять до тысячи человек.
- Временная следственная комиссия Верховной Рады предварительно определила, что сопутствующими причинами потерь в Иловайске были базовые недостатки организации обороны страны, ложные кадровые решения, неадекватные действия тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко.
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