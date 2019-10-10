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В Офисе президента изымут документы по Иловайской трагедии

Четверг, 10 октября 2019, 18:24

Главная военная прокуратура генпрокуратуры изымет в Офисе президента документы, касающиеся обстоятельств проведения антитеррористической операции у Иловайска в 2014 году.

Источник: пресс-служба Генеральной прокуратуры

Дословно: "Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятия в Офисе президента документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска".

Напомним:

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Темы: ИловайскЗеленский
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