Зеленский обещает уволить Баканова, если выяснится, что его консультирует Матиос
Президент Владимир Зеленский заявил, что уволит с должности председателя СБУ Ивана Баканова при наличии доказательств, что его консультирует бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Источник: его встреча с журналистами в Киеве 10 октября
Детали: Журналистка рассказала Зеленскому, что СМИ провели расследование и узнали о многочисленных злоупотреблениях Матиоса, также ей известно, что экс-прокурор "чуть ли не консультирует" главу СБУ Баканова.
Она спросила президента, есть ли гарантия, что уволенные правоохранители не вернутся к власти, и когда будут расследованы их преступления.
Зеленский ответил, что уволить генпрокурора Юрия Луценко и главного военного прокурора Матиоса было "непростой задачей", но его команда ее выполнила.
Прямая речь: "По поводу того, что господин Матиос консультирует Ивана Баканова - если вы мне покажете детали, я уволю Баканова, просто я вам сразу говорю. Если будут доказательства, я уволю председателя Службы безопасности Украины".
Больше деталей: Касательно расследования действий Матиоса президент предложил свести журналистов с новым генпрокурором Русланом Рябошапкой, чтобы они ему показали материалы, которые у них есть на бывшего военного прокурора.
Предыстория:
Еще в июле собеседник "Украинской правды" в правоохранительных кругах рассказывал, что Баканов окружил себя "странными советниками, среди которых - Анатолий Матиос".
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