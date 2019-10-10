"Марафон" Зеленского побил мировой рекорд

Так называемый пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского побил мировой рекорд и стал самой продолжительной "пресс-конференцией" мирового лидера, которая идет уже более 8 часов.

Источник: встреча Зеленского с журналистами в фудмаркете 10 октября

В частности, во время разговора президента с журналистами появился представитель Национального реестра рекордов, который сообщил, что "пресс-конференция Зеленского "побила" мировой рекорд".

Представитель реестра рекордов Виталий Зорин: "Ничего не предвещало беды, прежде чем коллеги-журналисты нас не предупредили о том, что возможно мировое достижение. Мы очень быстро провели экспертизу... Уже сейчас пресс-конференция длится более 8 часов и рекорд, я не буду говорить чей, превышен как минимум на 45 минут ... И судя по тому, что я слышал, вам еще придется часиков до девяти-десяти, наверное, работать. Я понимаю, как это сложно. И желаю вам держаться".

Детали: В ответ президент поблагодарил и заявил, что он "человек скромный" и не любит награды. Зорин вручил Зеленскому награду. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что для них это стало сюрпризом.

Отметим, что Зорин до этого регистрировал такие рекорды: "самая большая луковица в Украине", "самая гибкая бабушка Украины", "самый большой шампиньон в Украине" и тому подобное.

Также в реестре вручали награду нынешнем нардепу "Слуги народа" Николаю Тищенко за "самую длинную фаршированную рыбу" и президенту Виктору Ющенко за наибольшую коллекцию украинских рушников.

До этого самую продолжительную пресс-конференцию давал президент Беларуси Александр Лукашенко, который в феврале 2017 года общался с журналистами в течение 7 часов 21 минуты. А в 2012 году президент Венесуэлы Уго Чавес без перерыва почти 11 часов представлял депутатам доклад.

Также длительные пресс-конференции любит президент России Владимир Путин.

Что было раньше: Зеленский уже успел поговорить почти с 2 сотнями журналистов. Встреча с президентом проходит на втором этаже фудкорта KyivFoodMarket в отдельной зоне.

Представители медиа задают вопросы главе государства группами 10 или более человек, сформированными по списку аккредитации.

Предыстория:

В Офисе президента еще летом обещали провести большую пресс-конференцию по результатам его 100 дней работы.

В свою очередь "Квартал 95" записал с Зеленским фильм, в котором он общался о своем президентстве с бывшим коллегой, актером Станиславом Бокланом.

В фильме звучали комментарии бывших президентов Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко, а также руководства Офиса президента Андрея Ермака и Андрея Богдана, который как-то заявил, что команда президента общается с обществом "без посредников и без журналистов".

Еще ранее Зеленский выкладывал в сеть "записанное интервью" за рулем "Теслы".

Со дня вступления в должность Зеленского прошло более 150 дней.

Это его первое большое общение с представителями СМИ на посту президента.

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