Зеленский: Бандера был бы в шоке, сколько улиц с его именем

Президент Владимир Зеленский считает, что улицы в Украине стоит называть именами героев-современников, а не только именами Степана Бандеры или Тараса Шевченко.

Источник: ответ Зеленского на вопросы во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.

Прямая речь: "Я уверен, что господин Бандера был бы в шоке, или господин Шевченко Тарас Григорьевич, были бы в шоке, какое количество улиц (названо их именами, – ред.)".

"В целом об этом вопросе я уже говорил неоднократно. Реально, у нас очень много героев Украины. Мне кажется, что каждую улицу надо называть разными героями. У нас их очень много".

"Герой каждый человек, который сделал эту страну независимой, которая сделала эту страну известной, благодаря которой ее знают туристы".

Детали: Зеленский напомнил, что переименование улиц относится к полномочиям местной власти.

Он также призвал называть улицы именами героев современности – такими как футболист Андрей Шевченко, легкоатлет Сергей Бубка, боксер Александр Усик, боксеры братья Кличко и др.

Кроме спортсменов, следующей его предложением стал герой прошлого - композитор Николай Леонтович. Зеленский вспомнил украинского "Щедрик", но не вспомнил фамилию автора всемирно известной композиции.

Президент отметил, что, к сожалению, туристы часто едут в Украину, чтобы посмотреть на Чернобыль, и предложил назвать улицу в честь героев-чернобыльцев. Например, улицу Московскую в Киеве, где проходит встреча Зеленского с журналистами.

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