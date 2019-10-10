Зеленский: Бандера был бы в шоке, сколько улиц с его именем
Президент Владимир Зеленский считает, что улицы в Украине стоит называть именами героев-современников, а не только именами Степана Бандеры или Тараса Шевченко.
Источник: ответ Зеленского на вопросы во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.
Прямая речь: "Я уверен, что господин Бандера был бы в шоке, или господин Шевченко Тарас Григорьевич, были бы в шоке, какое количество улиц (названо их именами, – ред.)".
"В целом об этом вопросе я уже говорил неоднократно. Реально, у нас очень много героев Украины. Мне кажется, что каждую улицу надо называть разными героями. У нас их очень много".
"Герой каждый человек, который сделал эту страну независимой, которая сделала эту страну известной, благодаря которой ее знают туристы".
Детали: Зеленский напомнил, что переименование улиц относится к полномочиям местной власти.
Он также призвал называть улицы именами героев современности – такими как футболист Андрей Шевченко, легкоатлет Сергей Бубка, боксер Александр Усик, боксеры братья Кличко и др.
Кроме спортсменов, следующей его предложением стал герой прошлого - композитор Николай Леонтович. Зеленский вспомнил украинского "Щедрик", но не вспомнил фамилию автора всемирно известной композиции.
Президент отметил, что, к сожалению, туристы часто едут в Украину, чтобы посмотреть на Чернобыль, и предложил назвать улицу в честь героев-чернобыльцев. Например, улицу Московскую в Киеве, где проходит встреча Зеленского с журналистами.
Предыстория:
- 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла внесенный Кабминомзакон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов и запретила их пропаганду.
- Документами запрещается советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации.
- В апреле в то время кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что нормально относится и к декоммунизации, и к Степану Бандере, но улицы переименовывал бы по-другому.
- Улицу Московскую в Киеве, где проходила встреча Зеленского с журналистами, предлагали переименовать в честь погибшего бойца АТО Дмитрия Годзенко, который жил на этой улице, но Киевсовет не поддержал такое решение.