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Крымские оккупанты посадили проукраинского активиста Приходько под стражу

Четверг, 10 октября 2019, 20:07

Схваченного в оккупированном Россией Крыму проукраинского активиста Олега Приходько "арестовали" на 2 месяца.

Источник: группа "Крымская солидарность" в Facebook

Дословно: "Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено. Олег Приходько останется в СИЗО до 10 декабря 2019 года".

 
Олег Приходько

Детали: Приходько настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и прочее являются подброшенными в ходе следственно-розыскных мероприятий. Свою вину отрицает.

Прямая речь: "Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (сотрудники) хотели один осматривать… Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда... Пусть отпечатки снимут со всего. Это моя мастерская, она открытая оставалась, туда кто угодно мог зайти".

 

Предыстория:

  • 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.
  • Позднее стало известно, что оккупанты вывезли в неизвестном направлении и жену активиста.

Украинская правда

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Темы: Крымоккупацияарестпленные
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