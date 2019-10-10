Крымские оккупанты посадили проукраинского активиста Приходько под стражу
Схваченного в оккупированном Россией Крыму проукраинского активиста Олега Приходько "арестовали" на 2 месяца.
Источник: группа "Крымская солидарность" в Facebook
Дословно: "Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворено. Олег Приходько останется в СИЗО до 10 декабря 2019 года".
Детали: Приходько настаивал на том, что якобы найденные в его доме взрывчатые вещества и прочее являются подброшенными в ходе следственно-розыскных мероприятий. Свою вину отрицает.
Прямая речь: "Нечего делать мне, терактами заниматься? У меня два гаража, они (сотрудники) хотели один осматривать… Для меня стало неожиданностью, когда они стали доставать вещи, которых у меня вообще не было никогда... Пусть отпечатки снимут со всего. Это моя мастерская, она открытая оставалась, туда кто угодно мог зайти".
Предыстория:
- 9 октября в аннексированном Россией Крыму был задержан проукраинский активист из Сак Олег Приходько.
- Позднее стало известно, что оккупанты вывезли в неизвестном направлении и жену активиста.