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Зеленский: Я редко хожу в магазин, у меня зарплата 20 тысяч

Четверг, 10 октября 2019, 20:48
Зеленский: Я редко хожу в магазин, у меня зарплата 20 тысяч

Президент Владимир Зеленский не смог ответить, сколько стоит молоко в Украине, отметив, что он не покупает этот продукт, но знает цены на хлеб, сыр и вино, которые берет для своей семьи.

Источник: ответ Зеленского на вопрос во время общения с журналистами на фудмаркете в Киеве.

Прямая речь: "Я очень редко хожу в магазин. Очень редко. Вы знаете, что у меня зарплата 20 тысяч гривен. И я, честно говоря, не пью молоко. Ну, я на обеспечении государства нахожусь".

"И когда меня спрашивают, сколько стоит, например, хлеб или молоко, я могу ответить, за какую сумму я покупаю молоко и где. Но я не покупаю молоко. Просто никто у нас не пьет молоко. Я не пью молоко. Я могу вам сказать о хлебе – какую цену я плачу. Я покупаю хлеб гречишный, покупаю очень редко, потому что мне нельзя его есть, покупаю – здесь будет реклама – в Гудвайне. Знаю, что в целом хлеб стоит от 15 до 24 гривен, я покупаю от 25 до 30 гривен – там разный хлеб".

"Хожу в этот единственный магазин. Покупаю хлеб, могу купить воды, могу купить вина. Вот и все. А зачем вам врать и рассказывать? Еще покупаю сыр. Люблю очень сыр к вину. Сыр покупаю – килограмм стоит 58 гривен (видимо, президент говорил о 100 г – ред.) – это тот сыр, который я люблю. Я могу себе позволить это купить".

Детали: Журналист предложил Зеленскому сходить в простой магазин, где покупают продукты обычные украинцы. На это Зеленский воскликнул: "Да я обычный человек! Я просто не пью молоко, и ничего страшного здесь нет".

Зеленский отметил, что может спросить и у журналиста о жизни простых людей. В частности, о том, сколько у них есть времени на своих детей. Президент отметил, что своим детям сейчас может уделить время только тогда, когда они уже спят.

"Поэтому ожидать, что моя карьера пошатнётся, как у Бориса Джонсона (бывший мэр Лондона, который ранее в интервью не смог назвать стоимость пинты молока – ред.) вам очень рано", - подытожил Зеленский.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Зеленскийзарплатыпродукты
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