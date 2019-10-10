Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о "Мотор Сич": приоритет – понять, кто хотел распилить госпредприятие

Четверг, 10 октября 2019, 23:41

Президент Владимир Зеленский заявил, что перед тем как говорить о продаже оборонной компании "Мотор Сич", следует выяснить, кто вывел предприятие из списка стратегических и кто в Украине хотел его "распилить".

Источник: общение главы государства с журналистами на фудмаркете в Киеве

Прямая речь: "Насколько я помню, я тогда еще не был президентом, СНБО вывело Мотор Сич из стратегических предприятий украинского государства.

То есть кто-то вывел. Потом кто-то начал покупать акции из-за рубежа. Эти люди связаны.

Потом купили часть акций в Украине. Кто это позволил и как это было - может там все чисто, а может и нет.

Параллельно есть история, но пока без доказательств, что на территории другой страны строился похожий завод. Ходили слухи по поводу того, что наш персонал с документами могут перевезти в другую страну.

Я знаю, что сейчас и Антимонопольный комитет, и Абромавичюс в Укроборонпроме, и правоохранительные органы изучают это дело.

Здесь не приоритет, какая из стран может быть партнером Украины в Мотор Сичи. Наш приоритет - чтобы у нас осталось предприятие. Изучить, кто его хотел, я сейчас не о китайцах, они платили деньги, кто хотел распилить это стратегическое предприятие Украины.

Мы должны изучить этот вопрос, и потом решать с китайскими партнерами... Там тоже средства кредитные у людей, которые приобрели акции и они эти кредитные средства брали в китайском государственном банке.

А еще есть история с документами, которые могли перейти вместе с Мотор Сичью, документами другого нашего конструкторского бюро, вместе с этим делом.

Мы должны сохранить предприятие, несмотря на то, сколько у нас с вами акций, сохранить Мотор Сич для Запорожья, где есть реальная угроза оставить более 20 тысяч человек без рабочих мест".

Узнать больше: Дракон затаился. Почему продажа "Мотор Сичи" подрывает национальную безопасность Украины

Предыстория:

  • Запорожский завод бизнесмена Вячеслава Богуслаева "Мотор Сич" – один из ведущих мировых производителей двигателей для авиационной промышленности.
  • 25 августа директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш сообщил, что китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций "Мотор Сичи".
  • Издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на источники в американской администрации сообщало, что США пытаются помешать покупке китайской компанией украинского завода "Мотор Сич", так как это в разы повысит оборонные позиции Китая.
  • 28 августа советник президента США Джон Болтон заявил в Киеве о рисках продажи части украинской "Мотор Сичи" китайцам. Он сказал, что Китай ведет нечестную игру в США и ворует военные технологии.
  • 6 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк озвучил позицию власти: "Все с точки зрения национальных интересов".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайУкраинаЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Все новости...
Китай
Нефть дешевеет на фоне ожидания новых данных из Китая и США
Конфликт Джека Ма с китайскими властями стоил его компаниям $850 миллиардов – Bloomberg
РФ налаживает экспорт в Китай сельхозпродукции с оккупированных территорий – ЦНС
Последние новости
14:14
обновлено от 13:45Возле Днепра сбили российскую ракету
14:10
В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов
14:01
Как говорить о войне в школе: МОН выпустило пособие для учителей
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
Все новости...
Реклама: