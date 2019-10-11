Трамп привел три варианта, как США могут отреагировать на вторжение Турции в Сирию

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Пятница, 11 октября 2019, 03:41

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у США есть три варианта, как реагировать на вторжение Турции в Сирию.

Источник: Reuters.

"У нас есть один из трех вариантов: отправить тысячи военнослужащих и победить в военном отношении, нанести серьезный удар по Турции в финансовом отношении и с помощью санкций или стать посредником между Турцией и курдами", - заявил Трамп.

Он добавил, что сомневается, чтобы американский народ, хотел военного вмешательства США в ситуацию в Сирии.

"Мы победили и покинули этот район, посмотрим, что произойдет. Мы можем предпринять что-то очень жесткое - санкции или другие финансовые меры", - отметил президент США.

В то же время в Госдепе уточнили, что Соединенные Штаты введут санкции против Турции в случае этнических чисток и неизбирательных ударов по гражданскому населению на севере Сирии, однако пока примеров подобного поведения со стороны Анкары в Вашингтоне не зафиксировали.

Предыстория:

  • Турция объявила, что на этой неделе начнет воздушную и наземную военную операцию в регионе Сирии, который в основном контролируется курдскими отрядами YPG. Анкара считает курдов, которые являются союзниками США, террористами.
  • Позже стало известно, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил "полностью разрушить и уничтожить" экономику Турции, если та совершит какие-либо действия, которые он считает "вне рамок", после его решения вывести американские силы с северо-востока Сирии.

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Темы: Трамп Турция Сирия


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