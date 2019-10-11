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В аэропорту Лондона мужчина взобрался на крышу самолета: протестовал против изменений климата

Пятница, 11 октября 2019, 10:51

Паралимпийский медалист взобрался на крышу самолета British Airways в аэропорту Лондон-Сити в рамках длительных протестов группы Extinction Rebellion, которая выступает за борьбу с климатическими изменениями.

Об этом сообщает BBC.

Велосипедист-паралимпиец Джеймс Браун, цепляясь за фюзеляж самолета, следовавшего в Амстердам, снял себя на крыше самолета и провел прямую трансляцию в интернете.

При этом он признался во время трансляции, что боится высоты, ему холодно и он надеется, что его скоро снимут с крыши.

"Все дело в климатическом и экологическом кризисе. Мы протестуем против бездействия правительства в вопросах климата и экологии. Они объявляют климатическую чрезвычайную ситуацию и ничего с этим не делают", - сказал мужчина.

Комиссар столичной полиции Крессида Дик описала акцию как "безрассудную, глупую и опасную".

Еще один мужчина отказался сесть на свое место в самолете, задержав вылет почти на два часа.

Оба они купили билеты на самолет и прошли контроль безопасности аэропорта.

 

На четвертый день протестов против изменения климата беспорядки в Британии сосредоточились в аэропорту Лондон-Сити. Там в этот день задержали около 50 участников протестов, которые блокировали вход в аэропорт.

Главный исполнительный директор аэропорта Роберт Синклер сказал, что рейсы выполнялись в основном своевременно или с небольшими задержками, хотя два рейса пришлось отменить.

"Европейская правда"

Темы: экологияВеликобританияактивисты
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