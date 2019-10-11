В аэропорту Лондона мужчина взобрался на крышу самолета: протестовал против изменений климата

1560 просмотров
Пятница, 11 октября 2019, 10:51

Паралимпийский медалист взобрался на крышу самолета British Airways в аэропорту Лондон-Сити в рамках длительных протестов группы Extinction Rebellion, которая выступает за борьбу с климатическими изменениями.

Об этом сообщает BBC.

Велосипедист-паралимпиец Джеймс Браун, цепляясь за фюзеляж самолета, следовавшего в Амстердам, снял себя на крыше самолета и провел прямую трансляцию в интернете.

При этом он признался во время трансляции, что боится высоты, ему холодно и он надеется, что его скоро снимут с крыши.

"Все дело в климатическом и экологическом кризисе. Мы протестуем против бездействия правительства в вопросах климата и экологии. Они объявляют климатическую чрезвычайную ситуацию и ничего с этим не делают", - сказал мужчина.

Комиссар столичной полиции Крессида Дик описала акцию как "безрассудную, глупую и опасную".

Еще один мужчина отказался сесть на свое место в самолете, задержав вылет почти на два часа.

Оба они купили билеты на самолет и прошли контроль безопасности аэропорта.

 

На четвертый день протестов против изменения климата беспорядки в Британии сосредоточились в аэропорту Лондон-Сити. Там в этот день задержали около 50 участников протестов, которые блокировали вход в аэропорт.

Главный исполнительный директор аэропорта Роберт Синклер сказал, что рейсы выполнялись в основном своевременно или с небольшими задержками, хотя два рейса пришлось отменить.

"Европейская правда"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: экология Великобритания активисты


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Лондоне арестовали более двух сотен участников климатических акций 8 октября 2019, 02:45
От Антарктиды откололся айсберг весом около 315 миллиардов тонн 1 октября 2019, 01:00
В Раде предлагают запретить часть пластиковых пакетов 26 сентября 2019, 11:30
Все новости
Главные новости
Премьер: Отдельные "товарищи" до сих пор пытаются "договориться"
Если я раскрою секретность дела Шеремета, сорву операцию – Зеленский
Зеленский сказал, когда уволится Богдан
Порошенко спрашивает у Зеленского, где конец эпохи бедности и зарплаты по $4 тысячи
Все новости
соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

еда

8 мест, которые стоит посетить в Европе, если вы любите вкусно поесть

тест

Что вы знаете об иммунитете и рискуете ли заболеть этой осенью?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів