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Оккупанты трижды стреляли на донецком направлении

Пятница, 11 октября 2019, 13:14

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Объединенных сил на донецком направлении.

Источник: сводка Минобороны

Детали: Ночью оккупанты из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Талаковки.

А также из пулемета большого калибра – позиции наших войск вблизи Новолуганского.

Около 7 часов утра на вражеский обстрел с применением крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать украинским воинам, выполняющим боевые задачи в районе населенного пункта Славное.

По имеющейся информации, в течение этих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним:

  • 10 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный погиб.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООС
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