Оккупанты трижды стреляли на донецком направлении
Пятница, 11 октября 2019, 13:14
Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Объединенных сил на донецком направлении.
Источник: сводка Минобороны
Детали: Ночью оккупанты из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Талаковки.
А также из пулемета большого калибра – позиции наших войск вблизи Новолуганского.
Около 7 часов утра на вражеский обстрел с применением крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать украинским воинам, выполняющим боевые задачи в районе населенного пункта Славное.
По имеющейся информации, в течение этих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения.
Напомним:
- 10 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. 1 украинский военный погиб.
Украинская правда