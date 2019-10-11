Оккупанты трижды стреляли на донецком направлении

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции Объединенных сил на донецком направлении.

Источник: сводка Минобороны

Детали: Ночью оккупанты из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия обстреляли опорные пункты подразделений Объединенных сил, оборудованные неподалеку Талаковки.

А также из пулемета большого калибра – позиции наших войск вблизи Новолуганского.

Около 7 часов утра на вражеский обстрел с применением крупнокалиберного пулемета пришлось отвечать украинским воинам, выполняющим боевые задачи в районе населенного пункта Славное.

По имеющейся информации, в течение этих суток Объединенные силы потерь не понесли и продолжают надежно контролировать ситуацию на линии соприкосновения.

Напомним: