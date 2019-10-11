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Абромавичус уволил фигуранта оборонного скандала – СМИ

Пятница, 11 октября 2019, 14:08

Гендиректор "Укороборонпрома" Айварас Абромавичус уволил с должности директора Харьковского конструкторского бюро машиностроения Алексея Бабича, который является фигурантом ряда коррупционных скандалов в оборонной сфере.

Источник: Bihus.Info

Детали: По информации издания, Бабича, который возглавлял КБ последние два с половиной года, уволили в связи с невыполнением условий контракта, а именно в соответствии с пунктом, касающимся "обеспечения недопущения на предприятии задолженности по заработной плате".

В августе концерн "Укроборонпром", в который входит конструкторское бюро, сообщал о переводе почти тысячного коллектива ХКБМ на двухдневную рабочую неделю из-за нехватки средств. Официально это объясняли тем, что Минобороны прекратило финансирование изготовления полсотни БТР-4Е для Минобороны, сроки сдачи которых предприятие сорвало в июле.

Вместе с тем, о задолженности по выплате заработной платы на предприятии его сотрудники сообщали концерну еще с весны: тогда в открытом письме они заявляли не только о несвоевременной выплате зарплаты, но и о том, что на предприятии перестали выдавать спецодежду и инструменты, а также просили уволить директора Бабича.

Предыстория:

Этим летом Харьковское конструкторское бюро машиностроения под руководством Бабича сорвало контракт по поставкам БТРов для армии.

Изначально проект оказался под угрозой из-за того, что частный завод на подряде у ХКБМ не смог вовремя изготовить корпуса для машин из украинской стали, однако в конце концов производство сорвалось из-за конфликта ХКБМ с военной приемкой Минобороны вокруг финской стали, закупленной заводом на замену украинской.

Заключая контракт, Бабич не указал в технической спецификации требования к химическому составу металла. В результате поставщик привез сталь, которая не отвечала требованиям конструкторской документации по качеству сварки швов. Поэтому металл забраковала приемка. Конфликт вокруг этой пробной партии не решен до сих пор.

"Украинская правда" в Threads

Темы: УкроборонпромскандалувольнениеАбромавичус
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