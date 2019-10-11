В Конгрессе США начались слушания с Йованович

Несмотря на попытки Госдепартамента США и Белого дома заблокировать свидетельства своих сотрудников (в том числе бывших) в рамках расследования об импичменте президента, бывшая посол США в Украине Мари Йованович пришла в пятницу в Палату представителей Конгресса.

Источник: "Укринформ"

Детали: Слушания проходят с закрытыми дверями. В одном из зданий главного законодательного органа США, где назначены слушания, собралось немало журналистов, однако доступ к информации ограничен.

Ожидается, что Мари Йованович будет обсуждать с законодателями развитие событий касательно ее досрочного освобождения от должности руководительницы посольства, а также роли в этом процессе личного адвоката президента Руди Джулиани.

В этом контексте, очевидно, речь пойдет о попытках давления окружения Трампа на украинское правительство с целью инициировать расследование против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена, который является основным конкурентом Трампа на президентских выборах.

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