В Конгрессе США начались слушания с Йованович
Несмотря на попытки Госдепартамента США и Белого дома заблокировать свидетельства своих сотрудников (в том числе бывших) в рамках расследования об импичменте президента, бывшая посол США в Украине Мари Йованович пришла в пятницу в Палату представителей Конгресса.
Источник: "Укринформ"
Детали: Слушания проходят с закрытыми дверями. В одном из зданий главного законодательного органа США, где назначены слушания, собралось немало журналистов, однако доступ к информации ограничен.
Ожидается, что Мари Йованович будет обсуждать с законодателями развитие событий касательно ее досрочного освобождения от должности руководительницы посольства, а также роли в этом процессе личного адвоката президента Руди Джулиани.
В этом контексте, очевидно, речь пойдет о попытках давления окружения Трампа на украинское правительство с целью инициировать расследование против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена, который является основным конкурентом Трампа на президентских выборах.
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История вопроса:
- 11 октября в Associated Press со ссылкой на экс-дипломата сообщили, что бывший посол США в Украине Мари Йованович отстранили от должности после того как она отказалась выполнять просьбы личного адвоката президента США Руди Джулиани.
- Йованович якобы просили проводить неофициальные встречи с украинскими должностными лицами, в частности, о проведение определенных расследований. Экс-посол попросила, чтобы такие просьбы передавались через официальные правоохранительные каналы, а не неофициально.
- В конце сентября демократы в Палате представителей начали формальную процедуру импичмента президента США. Они настаивают, что он мог давить на украинское руководство с целью инициирования расследования против Джо Байдена, главного политического оппонента Трампа на президентских выборах в США.
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