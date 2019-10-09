В Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Источник: BBC.

Также в администрации американского президента назвали письмо, направленное лидерам демократической партии, "безосновательным" и "конституционно недействительным" и отклонили его.

Сообщается, что письмо-ответ Белого дома поступил после того, как администрация Трампа запретила послу США Гордону Сондленду в Европейском Союзе свидетельствовать в Конгрессе в рамках расследования об импичменте Трампу.

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