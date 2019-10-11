Сборная Украины в Харькове победила Литву в отборе к Евро-2020

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Пятница, 11 октября 2019, 23:47

В шестом туре отборочного турнира к Евро-2020 сборная Украины победила Литву со счетом 2:0.
 
Матч прошел в Харькове в пятницу 11 октября.
 
Подопечные Андрея Шевченко полностью контролировали игру и не имели никаких проблем в поединке с литовцами. Только в первом тайме украинцы нанесли десять ударов по воротам соперника. Уже на стартовых минутах Жуниор Мораес ударом головой пробил выше ворот. В еще одном моменте Тарас Степаненко пробил головой метров с пяти и не попал в угол ворот.
 
На 29-й минуте сине-желтые повели в счете. Пас пяткой от Мораес нашел в штрафной Руслана Малиновского, и после его удара мяч пролетел под вратарем сборной Литвы - 1:0. На 33-й минуте после удара Андрея Ярмоленко мяч попадает в перекладину ворот прибалтийцев. Литовцы у ворот Андрея Пятова не создали абсолютно ничего в первом тайме.
 
На 57-й минуте счет становится 2:0. Малиновский со штрафного метров с 20-ти закрутил мяч в угол ворот сборной Литвы. В последующие минут 20-ть было преимущество украинцев, но без моментов у ворот гостей. На 79-й минуте Александр Зинченко мог делать счет разгромным, но из выгодной позиции не попал в ворота.
 
Под конец матча украинцы дали создать момент сопернику. На 83-й минуте сильный удар Овидиюса Вербицкаса с метров 14-ти отразил Пятов. На 87-й минуте Евгений Коноплянка имел хорошую позицию для удара, но мяч свалился с ноги.
 
Свой следующий матч сборная Украины проведет в понедельник, 14 октября против Португалии. В случае хотя бы ничейного результата с португальцами украинцы официально забронируют себе одну из двух путевок в финальную часть Евро-2020.
 
После шести туров в группе В сборная Украины с 16-ю очками возглавляет группу. На второй позиции сборная Португалии - 11 очков (5 игр) и третьи сербы - 7 пунтку (5 игр).

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Темы: футбол


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