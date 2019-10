Человек впервые пробежал марафон менее чем за 2 часа

Кениец Элиуд Кипчоге стал первым спортсменом в истории, пробежавшим марафонскую дистанцию ​​менее чем за 2 часа.

Источник: ВВС

Детали: 34-летний спортсмен в субботу преодолел дистанцию ​​в 42 км 195 м за 1 час 59 минут и 40,2 секунды.

Пробег "Ineos 1:59 Challenge" прошел в Вене, Австрия.

Прямая речь Кипчоге: "Это показывает, что никто не ограничен... Сейчас я это сделал. Ожидаю, что больше людей будут делать это после меня".

Детали: Вместе с тем, данный рекорд Кипчоге не будет признан официальным мировым рекордом марафона, поскольку это не были открыты соревнования, и кениец использовал специальную команду атлетов, которые сменяли друг друга (пейсмейкеров).

Today we went to the Moon and came back to earth! I am at a loss for words for all the support I have received from all over the world.



Thank you to all who gave me the opportunity. Asante. pic.twitter.com/0HTVBjB6YY