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Местные власти отныне могут запрещать продавать алкоголь

Среда, 25 апреля 2018, 11:20

Вступил в силу закон, который позволяет органам местного самоуправления запрещать в определенное время суток продажу алкогольных напитков.

Во вторник, 24 апреля, закон был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины", 25 апреля закон вступил в силу.

"Сельские, поселковые и городские советы в пределах территории соответствующей административно-территориальной единицы могут устанавливать запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых субъектами хозяйствования (кроме заведений ресторанного хозяйства) в определенное, решением таких органов, время суток", - говорится в документе.

Торговля алкогольными напитками, в запрещенное органом местного самоуправления время, будет наказываться штрафом в размере от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 510 до 1,7 тыс. гривен.

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Украинская правда
Темы: запрет
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