Зеленский сменил начальника УГО

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.

Источник: указы президента от 16 октября

Детали: Перед этим Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО.

Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его декларация за 2016 год. Он числился как военнослужащий и госслужащий.

Рудь возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института УГО.

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