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Зеленский сменил начальника УГО

Среда, 16 октября 2019, 09:51
Зеленский сменил начальника УГО

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.

Источник: указы президента от 16 октября

Детали: Перед этим Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО.

Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его декларация за 2016 год. Он числился как военнослужащий и госслужащий.

Рудь возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института УГО.

Предыстория:

  • Алексей Оцерклевич возглавлял Управление госохраны с 29 мая: Владимир Зеленский назначил его вскоре после инаугурации. Оцерклевич – бывший участник боевых действий на Донбассе. 
  • До Оцерклевича, при президентстве Петра Порошенко, УГО возглавлял Валерий Гелетей.

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Темы: УГОЗеленский
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