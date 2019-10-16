Зеленский сменил начальника УГО

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Среда, 16 октября 2019, 09:51

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.

Источник: указы президента от 16 октября

Детали: Перед этим Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО.

Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его декларация за 2016 год. Он числился как военнослужащий и госслужащий.

Рудь возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института УГО.

В открытых источниках также есть информация, что Сергей Рудь 1971 г.р. по состоянию на 15 октября имеет задолженность по алиментам.

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Темы: УГО Зеленский


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