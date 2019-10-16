Зеленский сменил начальника УГО
Среда, 16 октября 2019, 09:51
Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.
Источник: указы президента от 16 октября
Детали: Перед этим Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО.
Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его декларация за 2016 год. Он числился как военнослужащий и госслужащий.
Рудь возглавлял Центр первичной и профессиональной подготовки института УГО.
Предыстория:
- Алексей Оцерклевич возглавлял Управление госохраны с 29 мая: Владимир Зеленский назначил его вскоре после инаугурации. Оцерклевич – бывший участник боевых действий на Донбассе.
- До Оцерклевича, при президентстве Петра Порошенко, УГО возглавлял Валерий Гелетей.
УП, обновлено