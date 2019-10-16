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В Госстате рассказали, как потратят 3,4 млрд грн, выделенные на перепись

Среда, 16 октября 2019, 12:57

В государственном бюджете предусмотрено 3,4 млрд грн на перепись населения, из них только 1,322 млрд грн пойдет на оплату труда переписчиков.

Источник: Государственная служба статистики Украины в комментарии УП

Детали: Как сообщили УП в Госстате, из госбюджета-2020 будет выделено 3, 431 млрд грн. Из них на оплату труда переписчиков пойдет 1322 млрд грн, на компьютерное оборудование – 1,543 млрд грн, на разработку программного обеспечения – 48,8 млн грн.

Обработка и систематизация данных обойдется примерно в 122 млн грн, но эти расходы будут заложены в госбюджет следующих двух лет.

Опрашивать украинцев будут 100 тысяч переписчиков, которые будут работать с планшетами.

Сам опрос продлится примерно три недели - с 3 по 23 декабря 2020 года. Для тщательной проработки информации понадобится еще не менее полугода.

Что было раньше: Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен.

Тогда он предположил, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения.

Знать больше: Посчитать украинцев. Как будет проходить перепись населения 2020?

Напомним:

  • 30 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство изучает вопрос о возможности провести всеукраинскую перепись населения до конца 2019 года.
  • По словам Гончарука, перепись уже была запланирована на декабрь 2020 года, но новое правительство изучает возможность провести ее уже в этом году.
  • Последняя перепись состоялась в 2001 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: украинцыопросбюджет
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