СБУ: Боевики "Л/ДНР" вербуют осужденных, которых передают на контролируемые территории

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Среда, 16 октября 2019, 14:02

Служба безопасности Украины обнаружила, что так называемые спецслужбы оккупационных сил на Донбассе склоняют граждан, отбывающих наказание на контролируемых ими территориях, выполнять задания в ущерб государственной безопасности Украины после их передачи на контролируемую территорию.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Контрразведчики Службы безопасности фиксируют массовые факты вербовки представителями так называемых "МГБ Л/ДНР" граждан Украины, передают из колоний на временно оккупированных территориях в украинские пенитенциарные учреждения для дальнейшего отбывания наказания".

Детали: СБУ установила, что созданные и контролируемые российскими оккупантами псевдоспецслужбы через администрации колоний намеренно препятствуют переводу осужденных, чтобы заставить их предоставить письменное согласие на сотрудничество. Они должны были выполнять задачи в ущерб государственной безопасности Украины как во время пребывания в колонии, так и после освобождения.

При этом, как сообщает СБУ, по личным свидетельствам многих из них, террористы прибегают к физическому и психологическому давлению, в том числе через криминальных авторитетов и других осужденных, склонных к насильственным действиям, а также создают невыносимые условия содержания.

В СБУ отмечают, что среди заключенных, которые в 2019 году были этапированы на контролируемую Украиной территорию, контрразведка в различных регионах страны выявила одиннадцать завербованных лиц и двадцать осужденных, в отношении которых осуществлялись вербовочные подходы.

По показаниям одного из осужденных, который отбывал наказание в Свердловской исправительной колонии № 38 ТОТ Луганской области, под психологическим и физическим давлением его заставили дать письменное согласие на сотрудничество с силовыми структурами псевдореспублики.

При этом ему был предоставлен псевдоним, отработаны задачи и каналы конспиративной связи.

Также спецслужбой выявлены факты использования осужденных для содействия деятельности незаконных вооруженных формирований. В частности, житель Днепропетровщины, который в 2014 году отбывал наказание на территории Донецкой области, был привлечен к работам на одном из блокпостов террористической группировки "Безлера".

В СБУ отметили, что за каждым выявленным фактом осуществляется проверка и правовая оценка о наличии признаков преступления, предусмотренного ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет.

При этом в СБУ напомнили, что гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он во исполнение преступного задача не совершил никаких действий и добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с вражеской спецслужбой.

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Темы: тюрьма ОРДЛО СБУ


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