В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"
Среда, 16 октября 2019, 14:45
Горсовет Харькова переименовал станцию метро "Московский проспект" на "Турбоатом".
Источник: сайт Харьковского горсовета, Status quo
Мэр Харькова Геннадий Кернес: "Это правильно, что мы уважим коллектив этого предприятия".
Детали: За соответствующее решение проголосовали 68 депутатов.
C инициативой переименовать станцию к мэру обратился коллектив "Турбоатома" и Кернес поддержал идею. Потом инициативу поддержала Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.
Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году во числе первых семи станций метро в Харькове. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.