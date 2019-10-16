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В Харькове переименовали станцию метро "Московский проспект"

Среда, 16 октября 2019, 14:45

Горсовет Харькова переименовал станцию метро "Московский проспект" на "Турбоатом".

Источник: сайт Харьковского горсовета, Status quo

Мэр Харькова Геннадий Кернес: "Это правильно, что мы уважим коллектив этого предприятия".

Детали: За соответствующее решение проголосовали 68 депутатов.

C инициативой переименовать станцию к мэру обратился  коллектив "Турбоатома" и Кернес поддержал идею. Потом инициативу поддержала Городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды.

Станцию "Московский проспект" открыли в 1975 году во числе первых семи станций метро в Харькове. Сначала ее проектировали под названием "Турбинный завод", но потом закрепили за станцией другой топоним.

Темы: ХарьковКернесметро
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