НАБУ возбудило дело в отношении Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.
Источник: ответ НАБУ на запрос УП.
Дословно: "Детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины".
Детали: Отмечается, что производство открыли еще 13 августа, после того, как получили постановление Соломенского районного суда Киева от 5 августа, которое обязывало НАБУ внести сведения в ЕРДР относительно нарушения со стороны Луценко.
Предыстория:
- 29 августа парламент отправил в отставку Юрия Луценко (317 голосов), который написал заявление об увольнении в эфире своего интервью.
- Новым генеральным прокурором Верховная Рада назначила заместителя председателя Офиса президента Руслана Рябошапку.
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