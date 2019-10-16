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НАБУ возбудило дело в отношении Луценко

Среда, 16 октября 2019, 15:59
НАБУ возбудило дело в отношении Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в отношении экс-генпрокурора Юрия Луценко за злоупотребление властью или служебным положением.

Источник: ответ НАБУ на запрос УП.

Дословно: "Детективы Национального бюро внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту возможного совершения генеральным прокурором уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 УК Украины".

Детали: Отмечается, что производство открыли еще 13 августа, после того, как получили постановление Соломенского районного суда Киева от 5 августа, которое обязывало НАБУ внести сведения в ЕРДР относительно нарушения со стороны Луценко.

Предыстория: 

  • 29 августа парламент отправил в отставку Юрия Луценко (317 голосов), который написал заявление об увольнении в эфире своего интервью.
  • Новым генеральным прокурором Верховная Рада назначила заместителя председателя Офиса президента Руслана Рябошапку.

Ирина Балачук, УП
Темы: НАБУЛуценко
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