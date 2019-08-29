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Луценко написал заявление об увольнении

Четверг, 29 августа 2019, 11:48
Луценко написал заявление об увольнении

Источник: трансляция интервью Юрия Луценко в прямом эфире.

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности на имя президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому от генерального прокурора Луценко.

Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании пункта 1 части 1 статьи 42 закона Украины "О прокуратуре".

Детали: По закону о прокуратуре генпрокурора увольняет с должности президент по согласию Верховной Рады. В частности, в ч.1 ст. 42 закона говорится о прекращении полномочий генпрокурора по собственному желанию.

 
СКРИН ЗАЯВЛЕНИЯ Луценко

Что было раньше: 29 августа глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков на заседании подготовительной группы нардепов сообщил, что Луценко написал заявление об увольнении. "Украинская правда" обращалась за комментарием в пресс-службу генпрокурора, однако информацию УП ни подтвердили, ни опровергли.

29 августа состоится первое заседание ВР 9 созыва, где нардепы планируют уволить Луценко и назначить на должность генпрокурора Руслана Рябошапку.

Луценко назначили на должность генпрокурора в мае 2016 года. Он кум 5-го президента Петра Порошенко. У Луценко нет юридического образования, для его назначения пришлось инициировать изменения в законодательство.

История вопроса:

  • После победы Зеленского на выборах, в его команде заявляли, что генпрокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Генпрокурор говорил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Он заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
  • 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
  • Сам Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, он не будет испытывать дискомфорта от того, что придется делать на этом посту.
  • Также Рябошапка заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: ЛуценкоВерховная РадаГенпрокуратураЗеленскийувольнение
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