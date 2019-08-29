Луценко написал заявление об увольнении
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Четверг, 29 августа 2019, 11:48
Источник: трансляция интервью Юрия Луценко
Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности на имя президента Владимира Зеленского.
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История вопроса:
- После победы Зеленского на выборах, в его команде заявляли, что генпрокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
- Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
- Генпрокурор говорил, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
- Он заявлял, что уйдет в отставку после парламентских выборов.
- 23 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.
- Сам Рябошапка заявил, что в случае назначения его генпрокурором, он не будет испытывать дискомфорта от того, что придется делать на этом посту.
- Также Рябошапка заявлял, что положительно относится к инициативе главы государства Владимира Зеленского назначить его генпрокурором.
Алена Мазуренко, УП
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