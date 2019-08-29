Источник: трансляция интервью Юрия Луценко в прямом эфире.

Генеральный прокурор Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности на имя президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому от генерального прокурора Луценко.

Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию на основании пункта 1 части 1 статьи 42 закона Украины "О прокуратуре".

Детали: По закону о прокуратуре генпрокурора увольняет с должности президент по согласию Верховной Рады. В частности, в ч.1 ст. 42 закона говорится о прекращении полномочий генпрокурора по собственному желанию.

СКРИН ЗАЯВЛЕНИЯ Луценко

Что было раньше: 29 августа глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков на заседании подготовительной группы нардепов сообщил, что Луценко написал заявление об увольнении. "Украинская правда" обращалась за комментарием в пресс-службу генпрокурора, однако информацию УП ни подтвердили, ни опровергли.

29 августа состоится первое заседание ВР 9 созыва, где нардепы планируют уволить Луценко и назначить на должность генпрокурора Руслана Рябошапку.

Луценко назначили на должность генпрокурора в мае 2016 года. Он кум 5-го президента Петра Порошенко. У Луценко нет юридического образования, для его назначения пришлось инициировать изменения в законодательство.

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