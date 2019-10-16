На Волыни найдено тело пропавшего чиновника Луцкого горсовета

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Среда, 16 октября 2019, 21:10

Тело пропавшего директора департамента семьи, молодежи и спорта Луцкого городского совета Алексея Веремийчика нашли 16 октября на дне озера Любязь.

Источник: пресс-секретарь ДСНС Волынской области Владимир Нестеров

Дословно: "Тело Алексея Веремийчика нашли сегодня около 16:10 на дне озера Любязь и доставили на берег".

Предыстория:

Алексей Веремийчик исчез в субботу, 12 октября, во время рыбалки на озере Любязь в Любешивском районе на Волыни.

Как писала "ВолиньPost", четверо мужчин, среди которых был Веремийчик, ловили рыбу с лодки. Затем поднялись сильные волны, и лодка перевернулась. Трое остались возле лодки, а Веремийчик решил плыть к берегу, чтобы позвать на помощь. Впоследствии мужчина исчез.

Водолазы-спасатели УДСНС области обследовали около 20 тысяч квадратных метров дна. Также почти 6 гектаров дна водоема обследовали методом тралевания (с помощью специальных тросов и спасательных лодок).

Украинская правда

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Темы: Волынская область ГСЧС


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