"Выдали блоху за мамонта": Луценко отреагировал на дело НАБУ против него
Среда, 16 октября 2019, 21:54
Экс-генпрокурор Юрий Луценко объяснил, о чем идет речь в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро.
Источник: Юрий Луценко в Facebook
Дословно: "Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта неизменна.
Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я якобы не сделал выговор заместителю..."
Этому предшествовал ответ НАБУ 16 октября на запрос "Украинской правды", в котором говорилось об уголовном производстве в отношении Луценко в связи со злоупотреблением властью или служебным положением.
Предыстория:
- 5 августа Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР относительно нарушения со стороны Луценко.
- 13 августа в отношении Луценко открыли уголовное производство.
- 29 августа Луценко написал заявление об увольнении и парламент отправил его в отставку.
Украинская правда