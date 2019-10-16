"Выдали блоху за мамонта": Луценко отреагировал на дело НАБУ против него

Экс-генпрокурор Юрий Луценко объяснил, о чем идет речь в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Юрий Луценко в Facebook

Дословно: "Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта неизменна.

Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я якобы не сделал выговор заместителю..."

Этому предшествовал ответ НАБУ 16 октября на запрос "Украинской правды", в котором говорилось об уголовном производстве в отношении Луценко в связи со злоупотреблением властью или служебным положением.

Предыстория: