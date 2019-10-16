"Выдали блоху за мамонта": Луценко отреагировал на дело НАБУ против него

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Среда, 16 октября 2019, 21:54

Экс-генпрокурор Юрий Луценко объяснил, о чем идет речь в уголовном производстве Национального антикоррупционного бюро.

Источник: Юрий Луценко в Facebook

Дословно: "Привычка моих оппонентов искать блох и выдавать их за мамонта неизменна.

Несмотря на фанфары определенных СМИ, это дело НАБУ посвящено тому, что я якобы не сделал выговор заместителю..."

Этому предшествовал ответ НАБУ 16 октября на запрос "Украинской правды", в котором говорилось об уголовном производстве в отношении Луценко в связи со злоупотреблением властью или служебным положением.

Предыстория:

  • 5 августа Соломенский районный суд Киева обязал НАБУ внести сведения в ЕРДР относительно нарушения со стороны Луценко.
  • 13 августа в отношении Луценко открыли уголовное производство.
  • 29 августа Луценко написал заявление об увольнении и парламент отправил его в отставку.

Украинская правда

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Темы: Луценко НАБУ


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