МВД Испании отправляет 4 подразделения спецназа в Барселону

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Четверг, 17 октября 2019, 00:52

В эти выходные в Барселону прибудут четыре группы специальных подразделений национальной полиции.

Источник: El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", - говорится в сообщении.

Главной целью полиции будет охрана государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения.

Национальная полиция возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций местной железнодорожной компании AVE. Также будет усилена охрана атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Напомним:

  • Протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.
  • Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.
  • Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить события.

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Темы: Испания Каталония митинги


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