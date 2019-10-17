МВД Испании отправляет 4 подразделения спецназа в Барселону

В эти выходные в Барселону прибудут четыре группы специальных подразделений национальной полиции.

Источник: El Pais.

"Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", - говорится в сообщении.

Главной целью полиции будет охрана государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения.

Национальная полиция возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций местной железнодорожной компании AVE. Также будет усилена охрана атомных электростанций Аско и Ванделлос.

Напомним: