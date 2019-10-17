МВД Испании отправляет 4 подразделения спецназа в Барселону
В эти выходные в Барселону прибудут четыре группы специальных подразделений национальной полиции.
Источник: El Pais.
"Министерство внутренних дел передислоцирует в течение ближайших нескольких дней в Каталонию еще 200 работников специальных подразделений полиции, чтобы усилить местную полицию в ожидании продолжения серьезных беспорядков, которые начались после судебных приговоров лидерам каталонских сепаратистов", - говорится в сообщении.
Главной целью полиции будет охрана государственных органов власти, казначейства, полицейских отделений, а также важных объектов инфраструктуры связи и энергоснабжения.
Национальная полиция возьмет ответственность за охрану внутренних помещений аэропорта El Prat, порта Барселоны и нескольких станций местной железнодорожной компании AVE. Также будет усилена охрана атомных электростанций Аско и Ванделлос.
Напомним:
- Протесты в среду привели к новым отменам поездов скоростной железной дороги AVE между Барселоной и Фигерас (Жирона) и дорожным блокировкам на шоссе А-2 и АP-7.
- Митинги каталонского сепаратистского движения традиционно были ненасильственными. Но за две ночи жестоких столкновений между полицией и протестующими пострадали более 200 человек.
- Каталонские и государственные чиновники Испании собрались отдельно в среду, чтобы обсудить события.
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